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「我叫你閉嘴」安親班助教巴頭+兩度掐脖　男童家長氣炸開告

記者陳以昇、戴上容／新北報導

又傳安親班不當管教事件！有網友在臉書爆料公社上踢爆，新北市深坑區某安親班助教，要求學童聊天音量小聲一點，制止無效，動手掐男童的脖子還巴頭，嗆說「你再講啊，再講就打你」；新北市教育局表示，已啟動調查，若查證屬實最重開罰60萬元罰鍰；男童家長21日對補習班50歲李姓負責人及周姓老師恐嚇及傷害告訴，警方依法受理。

網友投訴指出，事件是發生在本月20日晚上7點半，動手的助教並非安親班老師，但助教母親在安親班任教。事發時是下課時間，小朋友都在聊天，因隔壁教室還在上課，助教要求學生降低音量，被打的男童只是跟同學說了一句「大聲點」，助教就衝過去巴頭、掐脖子，還嗆說「我叫你閉嘴」，接著又掐了第二次脖子，並摔鉛筆盒。當時有其他老師全程目睹，竟都沒有制止。

新北市教育局表示，21日獲報後隨即前往稽查，家長已於事發後至醫院驗傷，業者也已經向家長道歉，教育局已告知安親班負責人依法通報，並請該名助教離班靜待調查，若查證屬實，將依《補習及進修教育法》進行不適任認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

男童家長不滿孩子被不當管教、受傷，21日持驗傷單，到派出所提告補習班50歲李姓負責人及周姓老師恐嚇及傷害告訴，新店警方依規定受理，事後通知負責人和老師到案說明。

▲新北市深坑區安親班助教動手掐男童脖子還巴頭。（圖／翻攝自報廢公社）

▲新北市深坑區安親班助教動手掐男童脖子還巴頭。（圖／翻攝自報廢公社）

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