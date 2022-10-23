山谷傳天籟20年！太魯閣峽谷音樂節歡慶20周年重磅登場

▲太魯閣峽谷音樂節歡慶20週年在太魯閣台地重磅登場，民眾徜徉在太魯閣台地，共享一整天的樂舞演出。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022太魯閣峽谷音樂節10月22日在太魯閣台地登場，民眾徜徉在太魯閣台地，共享一整天的樂舞演出。去年太魯閣峽谷音樂節受到疫情影響而停辦，今年格外令人期待，因此一早就有不少民眾帶著地墊到太魯閣台地卡位。由於今年是太魯閣峽谷音樂節舉辦第20年，主辦單位特別送給當天生日的現場民眾蛋糕領用券，也在舞台上準備一個大蛋糕，跟大家一起歡喜慶生。

▲上午場率先由耕莘˙撒耘及銅蘭國小演唱「呼喚」開場。

上午場率先由耕莘˙撒耘及銅蘭國小演唱「呼喚」開場，緊接著東華大學原民院舞團、四維高中原住民舞蹈隊依序登場，分別演出「匯流」、「吟情、詠愛、慶豐年」2支舞蹈，充滿力量與節奏明快的舞步，帶動整場熱絡的氣氛，其中東華大學原民院舞團穿著臺灣各原住民族的傳統服裝表演，特別引人注目；歌手王宏恩登場，連續演唱「日出」、「是妳」、「當心靈憂傷時」、「布古拉夫」4首歌曲，他拉近跟觀眾的距離，邀請觀眾參與，讓現場觀眾欲罷不能。

▲東華大學原民院舞團、四維高中原住民舞蹈隊依序登場。

下午場由全國民族舞競賽特優第一名的「花蓮高工原住民舞蹈隊」開場，帶來「Snaw mrnun」及「戰神-Malataw」2支舞曲；留聲樂團則完全不仰賴樂器伴奏，而以人類最原始的聲音包辦主旋律和伴奏，演唱鄒族Miyome、卑南族的南王系之歌、排灣族的奈何Tjakudain及太魯閣族的太魯閣之戀等4個原民族群的歌曲，帶給大家特別的聽覺體驗。美籍鋼琴家范德騰及天才視障鋼琴家許哲誠師徒二人接續登台，邊說、邊唱、邊彈，聯手演出多首雙鋼琴曲目，包含西方貝多芬的古典樂曲及大家耳熟能詳的台語歌曲「歡喜就好」，透過雙鋼琴的彈奏，博得現場觀眾掌聲連連。

男高音謝孟哲、女高音王薈榕、白袍鋼琴家的林品安，再加上台北愛樂交響樂團同台演出，讓峽谷音樂節節目愈來愈精彩，他們一連帶來「四季紅」、「川流不息」、「我的未來不是夢」、「我只在乎你」等大家熟悉的樂曲，林品安則跟台北愛樂交響樂團合作彈奏「藍色狂想曲」，引發現場觀眾的共鳴。擅長將流行音樂交響化的台北愛樂交響樂團，演奏兩隻老虎交響序曲、獅子王，更與花蓮高工原住民舞蹈隊合作演出Dancing Queen，都令人耳目一新。

▲下午場由全國民族舞競賽特優第一名的「花蓮高工原住民舞蹈隊」開場。

針對無法到現場的民眾，主辦單位也開網路直播，吸引不少民眾在網路上欣賞。而太管處今年還自行開發製作太魯閣峽谷音樂節電子DM電子書，觀眾透過手機可以得到表演團體介紹、節目單、交通接駁、火車時刻表等資訊，讓大家可以更深入掌握音樂節各項訊息。

▲男高音謝孟哲、女高音王薈榕、白袍鋼琴家的林品安，再加上台北愛樂交響樂團同台演出。

整個活動就在北台愛樂交響樂團威風凜凜進行曲及生日快樂的歌聲中畫下句點。

