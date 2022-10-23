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安卓用戶小心！16款APP藏有惡意廣告軟體　下載達2000萬次

▲▼google,android,安卓,谷歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲16款app藏有惡意軟體。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖婕妤／台北報導

安卓用戶注意！資安公司McAfee近日最新報告指出，有16款工具類APP被植入Clicker惡意廣告軟體，總下載次數超過2000萬次。

McAfee報告指出，這16款APP在Google Play商店上架，但卻含有惡意廣告軟體，當用戶不小心下載並開啟這些APP，惡意程式可以從後台取得遠端執行安裝程式的權限，甚至會模仿用戶上網行為，產生假的點擊流量，造訪未經許可的網站，藉由非法手段從中獲取非法廣告收入，並可能破壞廣告生態系統。

▲16款APP藏有惡意廣告軟體。（圖／取自McAfee）

▲16款APP藏有惡意廣告軟體。（圖／取自McAfee）

這些藏有惡意軟體的APP包括Currency Converter、Image Vault、Joycode、Flashlight+、달력메모장、High-Speed Camera、K-Dictionary、DxClean、BusanBus、Quick Note、EzDica、Instagram Profile Downloader、Ez Notes、손전등、계산기、Flashlight+等16款APP。不過據了解，這16個APP都已從Play商店中刪除。

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