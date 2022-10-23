遺物是回憶！桌壞堅持不拆⋯女主淚崩：我一直在等他回來修好

▲遺物整理師分享故事，催淚網友。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

記者林育綾／綜合報導

「遺物整理師」協助整理的不只是物品，而是一段珍貴的回憶。收納整理師廖心筠先前在臉書粉專分享，他們協助女主人整理男主的書房，在抽屜發現了整疊千元大鈔、整套金飾等，但女主都只是冷回「放著就好」，感覺不出任何情緒波瀾；直到提起要拆掉不堪使用的電腦桌，女主才崩潰落淚「他說他會修好的」、「我一直在等他回來把電腦桌修好」。

整理師廖心筠過去常接觸不同個案，除了一般家庭收納，也承接不少遺物整理，並時常在臉書透過文章或直播分享故事，她常提到，收納不只是整理物品，也是整理思緒和「人生」。而她的先生暱稱「虎尾城武」也是團隊之一，時常一起協助個案，不久前以自己的視角，在粉專分享一段遺物整理的故事；而這段故事不但觸及率破3百萬，也有近3萬人按讚、800多則留言、超過2千多人分享。

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他提到，當時打開男主的書房時，發現女主人只是站在門口，若有所思地張望了一下，看得出不太想踏進書房裡。直到開始整理時，將抽屜的物品進行分類，很快發現整疊搶眼的藍色鈔票，目測有3、40萬；但就在他想分享這驚喜時，女主則是輕描淡寫的說「我知道了」、「放著就好」，感覺不出任何情緒波瀾。後來又整理到整套嫁娶用的金飾，對方依然輕描淡寫說「沒關係，放著就好」，依然感覺不出任何情緒。

整理師持續將物品分類、收納，接著請女主人協助分類桌面的物品，不過面對許多文件、紙張、文具和生活雜物時，女主人語帶徬徨的說「這是他的東西，我不知道」，幾乎每兩次就會聽到同樣的答覆「這是他的東西，我不知道」。一開始以為她真的無法分辨，後來才發現，她不知道如何面對曾經是先生的物品，是因為不知道如何面對「她先生已不在這件事」，彷彿整理師每一次的詢問，都在提醒她先生已經不在的事實。

直到整理師建議拆掉電腦桌時，女主人抗拒的說「可以不要拆掉嗎？」整理師解釋，桌子已經不堪使用，花錢修理也不值得，若有需要再買新的就好。女主這時終於崩潰落淚，「他說他會修好的」、「我一直在等他回來把電腦桌修好」。

女主人哭著說，「我自己在家時我不敢把書房打開，我怕我一打開門就想到他坐在電腦桌前的畫面，我怕我一開門就想到他跟我說他會修好電腦桌的時候，我怕我一開門就再也看不到他坐在這個電腦桌前面。」

虎尾城武寫下，「抽屜裡幾十萬的現金，放著就好；結婚時成套的金飾，放著就好，她只想留著電腦桌等著他回來修。遺物從來就不是一種物品，而是一個畫面。」

這篇文章分享後，在臉書短短幾天觸及破百萬，也湧入大批網友共鳴留言，「看完⋯有點鼻酸！我曾經也是這樣！⋯」、「不整理，感覺只是外出，等等就回來了⋯⋯」、「此時此刻最貴重的不是世人眼中的金錢黃金，而是正在思念卻回不來的那個人」、「這種感覺，真經歷過的人，感受特別深」。

而廖心筠也補充說明，通常看到貴重物品會很想告訴屋主的原因是，「很多時候，屋主並不知道家裡有這些金銀財寶，是透過我們徹底整理遺物的時候才會發現，所以會在第一時間告知他們我們的發現。」

這個故事後來也有美好的發展，廖心筠分享提到，當時女主其實在一週之內失去媽媽，又失去老公，而孩子又只有7個月大，打擊大到把小孩託付給保母帶之後，每天以淚洗面。直到3年過去，女主人一開始也很害怕面對整理，「尤其是寫有先生名字的信件或物品，深怕丟了這些東西，就清掉他曾經在世的痕跡。」

▲這個故事後來也有美好的發展，爸爸的書房，後來變成女兒的遊戲間，讓爸爸的愛可以延續。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

在整理師的建議和協助下，後來將先生的書房變成女兒的遊戲間，讓爸爸的愛可以延續。廖心筠也分享一段溫馨對話，雖然爸爸離開時，小孩才7個月大，印象應該很模糊，但如今3歲多的她用細軟的聲音對他們說「我爸爸的家在天上唷～」、「我爸爸說他是太陽唷～」讓她也開心回應，「太棒了，那你每天起來都可以看到爸爸，他每天都陪在你們身邊。」

▼故事詳細發展：