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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「造島神器」天鯤號投用　2週內可填出需耗時30年完成的人工島

▲有「造島神器」之稱的大陸「天鯤號」絞吸式挖泥船。（圖／CFP）

▲有「造島神器」之稱的大陸「天鯤號」絞吸式挖泥船。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

被外界稱為「造島神器」的大陸重型自航絞吸式挖泥船「天鯤號」21日完成全部設備調試及工前準備工作，正式投入連雲港港贛榆港區10萬噸級航道南延伸段一期工程建設。「天鯤號」設計每小時挖泥量6000立方公尺，最大挖深35公尺，1小時便可將一座足球場挖深一公尺。一座得耗時30年填滿的25萬平方公尺人工島，「天鯤號」只需兩周就能完成。

▲有「造島神器」之稱的大陸「天鯤號」絞吸式挖泥船。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，連雲港港贛榆港區10萬噸級航道南延伸段一期工程是在贛榆港區10萬噸級進出港主航道基礎上向西進行延伸，航道全長3135公尺，通航寬度190公尺，工程總疏濬量676.6萬立方公尺。

「天鯤號」全長140公尺，寬27.8公尺，總裝機功率25843千瓦，設計小時挖泥量6000立方公尺，最大挖深35公尺，絞刀功率6600千瓦，可以開挖單側抗壓強度50兆帕內岩石，泥泵輸送功率17000千瓦，遠程輸送能力達15000公尺，居全球第一位。

▲有「造島神器」之稱的大陸「天鯤號」絞吸式挖泥船。（圖／CFP）

連雲港港贛榆港區10萬噸級航道南延伸段一期工程是大陸交通運輸部「十四五」規劃的重點水運建設工程項目之一，為黃海糧油科技產業園海上新通道。黃海糧油科技產業園是贛榆四大園區之一，包括港口作業區、糧油生產區、多式聯運倉儲物流區、綜合配套區等。

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天鯤號造島神器絞吸船挖泥船

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