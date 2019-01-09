曾入選世界名船　亞洲最大自航絞吸船「天鯤號」完成測試

▲「天鯤號」。（圖／翻攝自中交天津航道局有限公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸首艘從設計到建造，並擁有完全自主知識產權的重型自航絞吸船「天鯤號」，經過近9個月的挖泥、挖岩試驗後，9日返航至江蘇啟東船廠。「天鯤號」素有「造島神器」之稱，是亞洲最大重型自航絞吸船，曾入選「2017年世界名船」，未來將在塢檢結束後將正式投產。

《澎湃新聞》指出，「天鯤號」是由中國交建天津航道局（下稱中交天航局）投資建造，挖泥最高生產率達每小時7501立方米，遠超每小時6000立方米的設計標準，同時驗證了這艘船15公里超長排距的挖掘輸送能力，此次結束的挖泥、挖岩試驗是它投產前的最後一次考驗，下一步，「天鯤號」將在江蘇啟東船廠做最後塢檢，結束後將正式投產，為「一帶一路」沿線國家建設貢獻中國力量。

▲「天鯤號」。（圖／翻攝自中交天津航道局有限公司網站）

中交天航局網站指出，「天鯤號」採用全電力驅動型式，絞刀額定功率6600千瓦，挖掘系統能力位居世界前列，輸送系統能力世界第一，最大排距15000米，適應惡劣海況的能力全球最強，35米的最大挖掘深度居世界前列、亞洲第一，全球首創在重型自航絞吸船配置鋼樁台車／三纜定位雙定位系統。

此外，「天鯤號」配備世界上最先進的油缸式柔性重型鋼樁台車系統，可適應3米高的波浪；擁有國際領先的自航絞吸船智能集成控制系統，2017年以「被稱為『造島神器』的中國最新挖泥船」的理由入選當年「世界名船」。