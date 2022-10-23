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「紅牛」創辦人馬特希茨逝世享壽78歲　熱愛極限運動、私下超神秘

▲▼全球知名能量飲料「紅牛」（Red Bull）共同創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）（圖／達志影像／美聯社）

▲「紅牛」（Red Bull）共同創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）去世。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

全球知名能量飲料「紅牛」（Red Bull）共同創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）22日因病過世，享壽78歲。他一生熱愛滑雪、賽車、開飛機等極限運動，也把事業版圖拓展為無所不在的國際體育賽事贊助商，但為人處事卻極為低調神秘，甚至被員工暱稱為傳說生物「雪人」（Yeti）。

《彭博社》、《德國之聲》等外媒報導，馬特希茨近月缺席集團重大運動賽事，被認為健康狀況不佳，但由於太過低調，外界對病情所知甚少。「紅牛」也於22日晚間發表聲明，向員工宣布此事，但未提及細節。

▲▼全球知名能量飲料「紅牛」（Red Bull）共同創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）（圖／達志影像／美聯社）

▲馬特希茨最知名的單項投資是在2004年收購F1賽車捷豹車隊（Jaguar Formula 1）。（圖／達志影像／美聯社）

馬特希茨來自奧地利東南部的施蒂里亞邦（Styria），由於對時差感到困擾，因緣際會下與泰籍華裔企業家許書標（Chaleo Yoovidhya）共同創立「紅牛」，並於1987年起正式銷售。他帶領品牌成為全球市場領導者，也開始大力投資國際運動賽事，尤其適合運動飲料行銷的高強度運動，包括F1賽車、足球、登山單車等等，建立龐大體育帝國。

馬特希茨成為奧地利首富，截至去年10月，淨資產估計累計超過250億歐元（約新台幣8000億）。而「紅牛」也持續蓬勃發展，2020年日銷數千萬瓶，促成63億歐元年營收（約新台幣1993億），2021年更賣出近100億罐。

▲▼全球知名能量飲料「紅牛」（Red Bull）共同創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）（圖／達志影像／美聯社）

▲馬特希茨私生活低調，被員工暱稱「雪人」。（圖／達志影像／美聯社）

不過，馬特希茨出名地低調，總是謹慎掌控企業資訊，私生活更保密到家，多年來拒絕回答獨子馬克（Mark）的相關提問，2011年受訪時透露，「我不認為我有50個朋友，我覺得人數更少。我也不關心社會時事，這是最沒意義的利用時間方式。」

馬特希茨大多數時間隱居在山谷住處，與多年女友費希特納（Marion Feichtner）不出席上流社會的社交活動，唯有在罕見情況下，才會公開評論奧地利時事，例如提出反移民言論，批評新冠政策。

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