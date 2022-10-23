　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市轎車左轉撞飛休旅車　超衰騎士路口待轉遭波及「血胸重傷」

▲▼轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

真的是太倒霉！台北市23日凌晨0時許，一輛轎車行經敦化南路二段時左轉，撞上對向直行休旅車，休旅車被撞後整輛車衝往路邊，波及在和平東路三段上待轉的無辜機車騎士。21歲朱姓騎士連人帶車倒地，身受重傷送醫急救。警消到場協助傷者送醫，酒測後排除轎車酒駕肇事，事故原因及肇事責任有待釐清。

據了解，何姓男子（20歲）事發時開著銀色轎車，沿敦化南路二段南往北行駛，行經和平東路三段時，何男突然左轉，車頭與對向由楊男（51歲）駕駛的白色休旅車碰撞，休旅車高速打橫再撞上和平東路路口待轉格上的機車，隨後衝到路邊人行道。

▲▼轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲休旅車車身鈑金變形，機車則被撞到近乎成為廢鐵。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現朱姓機車騎士傷勢嚴重，緊急送往國泰醫院急救；而肇事的何男頭暈、擦傷，送往仁愛醫院救治。警方到現場進行交管，同時拍照採證，經酒測排除何男酒駕，由於敦化南路、和平東路路口平常日上午7至9時禁止左轉，何男疑似未注意車前狀況肇事，確切事故原因及肇事責任有待調查釐清。

▲▼轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲肇事的轎車事後撞上分隔島停下。（圖／記者游宗樺翻攝）

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
金鐘／楊謹華「只差一票」輸給謝盈萱！陳亞蘭奪視帝評審內幕
醫警告A片看多「腦萎縮沒性慾」！台性專家搖頭嘆　不看下場慘
謝盈萱封后「謝錯人」飆髒話　後台還原現場
金鐘5大亮點！她公開出櫃　視后謝盈萱爆粗口
金鐘／《華燈》入圍11項全滅！　全場最大獎敗給這一部
金鐘現亡夫艾成身影！　王瞳截下畫面淚謝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市轎車左轉撞飛休旅車　超衰騎士路口待轉遭波及「血胸重傷」

情侶用ibon印「假住宿券」爽賺6萬！遭逮辯：跟別人買的　下場出爐

快訊／謝龍介競選總部成立大會　基進黨候選人燒國民黨旗遭驅離

屏東男自撞護欄摔進坑洞！自行脫困下場慘了　遭公共危險送辦

鐵證曝！藍衣賓士男撞飲料攤想跑　下車不道歉...先去買豆干飲料

快訊／國3東山服務區車撞花圃...駕駛叫不醒　破窗送醫無生命跡象

婦檳榔園噴藥失足墜10米山谷　夫衝回家電話求救...警消成功救出

比丘尼失控「高鐵月台狂叫」　揚言做1件事...群警包圍保護管束

「電費沒繳」阿嬤被騙118萬血汗錢　變身檢察官小隊長...4匪被逮

馬自達變福特！台積電員工變造車牌躲查緝　「0改成8」被逮下場慘

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

北市轎車左轉撞飛休旅車　超衰騎士路口待轉遭波及「血胸重傷」

情侶用ibon印「假住宿券」爽賺6萬！遭逮辯：跟別人買的　下場出爐

快訊／謝龍介競選總部成立大會　基進黨候選人燒國民黨旗遭驅離

屏東男自撞護欄摔進坑洞！自行脫困下場慘了　遭公共危險送辦

鐵證曝！藍衣賓士男撞飲料攤想跑　下車不道歉...先去買豆干飲料

快訊／國3東山服務區車撞花圃...駕駛叫不醒　破窗送醫無生命跡象

婦檳榔園噴藥失足墜10米山谷　夫衝回家電話求救...警消成功救出

比丘尼失控「高鐵月台狂叫」　揚言做1件事...群警包圍保護管束

「電費沒繳」阿嬤被騙118萬血汗錢　變身檢察官小隊長...4匪被逮

馬自達變福特！台積電員工變造車牌躲查緝　「0改成8」被逮下場慘

中委名單未見劉結一、王毅破格續留　陸對台與外交系統有大變動

把商品賣給「所有人」註定會失敗！專家：開小咖啡館也要想定位

北市轎車左轉撞飛休旅車　超衰騎士路口待轉遭波及「血胸重傷」

5樓透天厝「巨大象棋盤」藏神秘棋局　照片曝光釣出一句神解

澤倫斯基：俄羅斯「大規模攻擊」向烏克蘭發射36枚火箭彈

《華燈》11項全滅！林心如擠笑失落：我們不夠好嗎？　霍建華暖送愛心安慰

「視帝」陳亞蘭1票險勝朱軒洋　楊麗花盯直播嚇：胸部怎麼那麼大！

張善政北區總部成立　逾萬民眾風雨無阻「挺善良」衝刺藍營支持度

影／自帶綠光的吸塵器！　10男擠房間邊看邊歡呼

汐止工建路「全線封閉」搶修　疑連日大雨導致路面下陷

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

社會熱門新聞

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

比丘尼失控月台狂叫！警保護管束

情侶印假住宿券爽賺6萬！下場出爐

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

即／國3東山服務區傳意外！駕駛昏迷遭破窗送醫

基進黨候選人燒國民黨旗遭警驅離

獨／697萬賓士撞夜市飲料攤！男還譙店員

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

軍人戰人妻「兩人運動做到死」！ 綠夫怒吉

賓士男撞飲料攤畫面曝！女店員被罵到掛急診

短髮女孩教室大暴走！單挑男同學「舉垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

遲遲未到班！台南市二分局警官陳屍住處

台積電員工領班變造車牌躲查緝！下場慘

更多熱門

相關新聞

林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

台南市區道路多為雙向雙線道，且沒有規劃偏心式左轉專用道，經常導致直行車輛行經重要路口時，會被內側停等左轉的車輛阻擋路線，降低行車效率同時增加變換車道發生的意外危機。

紅牌重機擊落白牌哥　2人噴飛他斷腿

紅牌重機擊落白牌哥　2人噴飛他斷腿

見桃園「綠燈左轉說明」　台北駕駛愣住了

見桃園「綠燈左轉說明」　台北駕駛愣住了

待轉區設路中央被譏「待撞區」　工務段：是視差問題

待轉區設路中央被譏「待撞區」　工務段：是視差問題

白車鏟翻黑車！男留名片搭小黃離去變肇逃

白車鏟翻黑車！男留名片搭小黃離去變肇逃

關鍵字：

機車待轉待轉格左轉未注意

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

金鐘獎／艾成、明金成、陳松勇突出現大銀幕！

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

蕾菈今補辦婚禮「場面超盛大」！

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

《俗女2》攝影「只講一句話」轉身下台！

金鐘獎／突被點名「求婚邵雨薇」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

楊謹華「只差一票」輸給謝盈萱！陳亞蘭奪視帝評審內幕

金鐘獎／謝盈萱奪視后！

醫警告A片看多「腦萎縮沒性慾」！台性專家搖頭曝下場

金鐘獎／《花香》編劇奪獎公開出櫃

蔡頭肝癌離世「死訊藏1個月」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面