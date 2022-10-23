北市轎車左轉撞飛休旅車　超衰騎士路口待轉遭波及「血胸重傷」

▲轎車左轉撞上休旅車，再波及路口待轉的機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

真的是太倒霉！台北市23日凌晨0時許，一輛轎車行經敦化南路二段時左轉，撞上對向直行休旅車，休旅車被撞後整輛車衝往路邊，波及在和平東路三段上待轉的無辜機車騎士。21歲朱姓騎士連人帶車倒地，身受重傷送醫急救。警消到場協助傷者送醫，酒測後排除轎車酒駕肇事，事故原因及肇事責任有待釐清。

據了解，何姓男子（20歲）事發時開著銀色轎車，沿敦化南路二段南往北行駛，行經和平東路三段時，何男突然左轉，車頭與對向由楊男（51歲）駕駛的白色休旅車碰撞，休旅車高速打橫再撞上和平東路路口待轉格上的機車，隨後衝到路邊人行道。

▲休旅車車身鈑金變形，機車則被撞到近乎成為廢鐵。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現朱姓機車騎士傷勢嚴重，緊急送往國泰醫院急救；而肇事的何男頭暈、擦傷，送往仁愛醫院救治。警方到現場進行交管，同時拍照採證，經酒測排除何男酒駕，由於敦化南路、和平東路路口平常日上午7至9時禁止左轉，何男疑似未注意車前狀況肇事，確切事故原因及肇事責任有待調查釐清。

▲肇事的轎車事後撞上分隔島停下。（圖／記者游宗樺翻攝）