韓流還沒退！韓國瑜化身母雞同台蔣萬安　韓粉激動哭喊「我愛你」

記者陳家祥／台北報導

前高雄市長韓國瑜22日特地北上，幫尋求議員7連霸的台北市議長陳錦祥站台，並首次與台北市長候選人蔣萬安同台。今天活動是韓在選舉期間，首次在台北有公開活動，現場氣氛熱絡，吸引近千位支持者到場，當中不乏有許多韓粉，激動爆哭、索要簽名等，還高喊「韓國瑜我愛你」、「韓國瑜加油」等。

陳錦祥競選總部成立大會邀來不少國民黨內大老，前副總統吳敦義約在1點30分左右抵達，連勝文約在1點40分，而各界關注的韓國瑜則在1點50分左右抵達；而韓在台上致詞時，朱立倫、蔣萬安同時登台，互動韓算熱絡。而前總統馬英九則是在韓、蔣準備一起下台的同時才抵達會場。

此次是韓國瑜相隔多時再瑜台北市有公開活動，雖然不是主角，但仍讓現場氣氛非常熱絡，也聚集了不少韓粉到場支持，從下車開始就被韓粉包圍，接著上台致詞再到離場，都受到熱情支持者的簇擁、喊聲支持。

韓國瑜在準備致詞時，一度因為台下支持者太過熱情，拿著麥克風的他不得不讓現場「歡呼」一下，才接著繼續致詞，開頭就開玩笑說聽了連勝文致詞後一度想唱夜襲。韓提到，蔣萬安當市長，會讓台北做全國最國際化的城市，且會以身作則清廉不貪污案勤政愛民有絕對信心。

韓國瑜致詞完後，還特地留在台上等蔣萬安致詞，接著致贈陳錦祥鳳梨等吉祥物，才與蔣萬安一同下台搭車。有趣的是，由於現場支持者太多，韓還一度「上錯車」，開到蔣萬安座車的門，發現不對後才移動到一旁的座車，過程中一路被韓粉包圍簇擁。

▲前高雄市長韓國瑜出席陳錦祥議長競總成立大會，現場聚集近千韓粉。（圖／記者陳家祥攝）



▲韓國瑜出上車後繼續和熱情支持者打招呼。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼韓國瑜、蔣萬安出席陳錦祥議長競總成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

