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台中觀光巴士+1！「串聯豐原后里」888路公車　10／23通車

▲台中觀光巴士+1，「串聯豐原后里」888路公車10/23通車。（圖／陳清龍提供）

▲台中觀光巴士+1，「串聯豐原后里」888路公車10/23通車。（圖／陳清龍提供）

記者游瓊華／台中報導

豐原轉運中心開往后里泰安車站888公車今天上午在后里中社花市舉行開通典禮記者會，宣告台中第一條以觀光景點為主的公車將於明天（23日）正式啟動營運。為888公車催生的市議員陳清龍表示，不止努力以轉換為台灣好行觀光巴士為目標，未來還要讓公共運輸交通帶動后里豐原的觀光發展。

▲台中觀光巴士+1，「串聯豐原后里」888路公車10/23通車。（圖／陳清龍提供）

▲市議員陳清龍推動台中觀光巴士888路公車上路，將於10/23通車。（圖／陳清龍提供）

市議員陳清龍表示，從縣市合併後，為避免原縣區豐后的邊緣化，即努力推動把豐原打造成水岸花都，全力把后里轉型為旅遊之城，爭取開闢豐原、后里以觀光路線為主的公車是重要的第一步，888觀光公車能順利開通，感謝市府交通局、中台灣客運公司協助，後續將以轉換為台灣好行觀光巴士為首要目標，讓公共運輸交通帶動后里豐原的觀光發展。

▲台中觀光巴士+1，「串聯豐原后里」888路公車10/23通車。（圖／陳清龍提供）

888觀光公車開通記者會，在以花海美景聞名的后里中社花市舉行，市議員陳清龍表示，888觀光公車繞行豐原媽祖廟（廟東夜市）、水岸花都 葫蘆墩公園、東豐自行車綠廊、后里五星級動物之家、花田綠廊（環保公園）、后里馬場、花博森林公園、麗寶樂園、中社花市、泰安車站等觀光景點，民眾在下車後，除搭乘下一班公車繼續旅行外，還可騎著YouBike自行車，悠遊周邊觀光景點。

中社花市提到，中社花市花海接替上場四季皆美，目前「火焰雞冠花」盛開，紅、黃双色交織出壯觀花海，首次種植的「地膚草」，綠色圓滾滾的可愛模樣，是民眾拍照打卡最愛；為慶祝888觀光公車開通，從今天10月22日起至11月30日止，全國民眾只要出示個人臉書、IG與888與觀光公車合照或公車外觀照片，到花海區賞花只要60元。

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