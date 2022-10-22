內用更猛！粥店因「紅布條」爆紅　用餐還有比特犬「目視守護」

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一間牛肉粥店近日開幕，店門口的紅布條寫「帶老婆9折，帶女朋友8折！帶種兩個一起帶來，免費」，網友看到「免費」下藏三個小字，留言虧說，「沒種的是老闆」。老闆受訪時直呼，「沒想到有這麼大迴響！」記者又發現一隻比特犬在玻璃櫃及櫃檯間穿梭，老闆說，「讓內用的顧客有特別的體驗」。

▲永和一間牛肉粥店因為剛開幕的紅布條，引起網友熱烈討論。（圖／記者陳雕文攝）

有網友拍下該店的紅布條並PO上臉書「爆廢公社二館」，吸引超過6千人按讚，但布條上免費招待的「粥一碗」字特別小，也有不少人說，「看到免費下面的三個字，老闆你跟我說沒種的是誰」、「看來還是怕真的有人把兩個一起帶來」、「就為了一碗粥」、「為了粥不值得吧～老闆不帶種」。

對於網友的評論，馬姓老闆解釋，「因為過去看到很多店在開幕或試營運時的紅布條上往往都是『打折或送東西』之類的，所以我才想說來點不一樣的，然後在一些關鍵的地方附上超小字，引起大家討論，但沒想到效果這麼好。」馬老闆補充說，「我的紅布條標語，最初是我就讀過國一的女兒想到的，她的內容更辣，是說『帶小三打8折』，但我怕爭議性太大，所以後來改成『女朋友』。」

▲牛肉粥老闆跟女兒一起玩創意。（圖／記者陳雕文攝）

馬老闆表示，自己過去曾擔任攝影師，但工作時間長，又要全台東奔西跑，無法顧到家人，愛下廚的他在2年前決定改行從事餐飲業，並從網路通路做起，有了穩定的收入跟陪伴家人的時間，後來因為不少客人都請求開設實體店，所以馬老闆在永和設點，並跟女友、女兒一起經營。

當初為何想賣粥？馬老闆說，「曾在其他地區吃過牛肉粥，但不管點哪種口味，湯底都一樣，味道也差不多，變化了無新意，所以才想自己來做創意粥品。」

▲▼鎮店之寶ODA隔窗互動超可愛。（圖／記者陳雕文攝）

除了吸睛的紅布條，記者還發現該店內有著更多引人注意之處，比方餐點的介紹，以「酥炸洋蔥圈」為例，老闆下方介紹文字竟是，「保證！不是獨家！就是你平常吃鹽酥雞攤吃得到的洋蔥圈！」此外，內用時還會有一臉呆萌可愛的比特犬隔著玻璃櫃看著你進食。

▲▼老闆開玩笑說，「對啊我就是要虐待牠，讓牠看得到吃不到」，但其實對ODA疼愛有加。（圖／記者陳雕文攝）

在採訪過程中，不少路過民眾、準備取餐的外送員看到內用區的玻璃櫃有狗狗，都特別興奮，直呼「牠好可愛喔！」客人內用時也忍不住夾起食物隔著玻璃逗狗。該狗叫ODA（毆打），相當親人，一下在玻璃櫃中發呆，一下又竄到櫃檯跟馬老闆的女兒玩。

▼不論菜單或是海報都能看到一些特別的小細節，讓人會心一笑。（圖／記者陳雕文攝）