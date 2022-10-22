老菸槍1hr抽4根菸！樓上鄰居獲賠4萬　法官：二手菸不准飄鄰居家

▲台中一羅姓男子經常在自家陽台抽菸，讓樓上鄰居飽受吸二手菸之苦，告上法院後，羅男須賠償鄰居4萬元。（示意圖／Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中一羅姓男子長期在陽台抽菸，二手菸味經常飄到樓上江姓夫妻家中，讓他們不堪其擾，多次和羅男溝通都不被理會，只好自行購買空氣清淨機，並錄下羅男抽菸的行為和空氣清淨器的數值做為證據，向法院提告。台中地院審理，認為羅男在陽台抽菸的行為，已嚴重影響樓上鄰居長期居住品質，判羅男應賠償江家夫妻一人2萬元，共計4萬元賠償金，且不得再讓二手菸飄進江家，全案還可上訴。

判決指出，台中一對江姓夫妻住在公寓9樓，經常聞到自家陽台傳來的刺鼻菸味，發現是8樓羅姓鄰居常在陽台抽菸的緣故。江家只能自行購入空氣清淨機來維持屋內空氣清潔，後來妻子懷孕、生子，二手菸問題已嚴重危害他們一家健康，雖於2020年6月嘗試和羅男溝通，也在去年2月在社區群組發言請羅男自重，又在今年1月請社區管委會勸說，但羅男均不理會，江家長期被迫吸二手菸，實在忍無可忍，夫妻於是提告，分別向羅求償5萬元。

全案審理時，羅男辯稱，他確實會在自家陽台抽菸，但陽台是私人空間，社區規定也未明定禁止在陽台抽菸。另有次他不在家，樓上也反應有菸味，可見菸味也未必都是他造成的。

法官勘驗江家提出的錄影，包含多次江男走到陽台抽菸後，空氣清淨器數值就從原本20幾飆升40、50的影像，且有時晚上約1小時就抽了4根菸，認為不論其他住戶是否抽菸，羅男在陽台抽菸確實飄到樓上江家住處，且嚴重影響江家的生活安寧，已逾一般人能容忍，判羅男應賠償江姓夫妻各2萬元，且不得再有讓二手菸飄進江家的抽菸行為，全案還可上訴。