揪團開訂！速食店限時5天「免費送堡」　優惠碼快收下

▲漢堡王10月限定華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控先訂起來！人氣速食店「漢堡王」10月限定「華堡日」終於來了，即日起連4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定10月26日取餐，就可多吃小華堡1顆，且26日當天憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1，月底快來省一波荷包。

▲限時5天爽吃免費小華堡。

漢堡王「10月華堡日」開訂了，10月22日起至10月25日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定10月26日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量，10月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

▲拿坡里開雲端炸雞店推「炸雞買1送10」。

另，拿坡里近日也推出「雲端炸雞店」，即日起至10月25日祭出買「1公斤腿排桶」加「10隻原味雞翅」下殺69折吃，限定只在外送平台Uber Eats獨家上線，目前全台有128間門市通通點得到，免出門就能爽嗑炸雞買1送10；另，門市部分至10月31日前也同享「炸雞買1送10」優惠。

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