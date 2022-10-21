操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

▲馬來西亞小學生被倒塌的足球門砸中頭部緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名小學5年級的學生，在學校參加運動會活動時，操場上的足球門框竟突然倒塌，整個金屬框直接砸在他的頭上，緊急搶救後仍宣告不治。

Dihempap palang gol ketika aktiviti sukan seorang murid 11 tahun disahkan maut ketika mendapatkan rawatan di sebuah hospital. Kejadian malang itu menyebabkan murid tahun lima sekolah rendah di Pekan Menggatal Kota Kinabalu cerdera parah… https://t.co/YIW3jmvJng #malaysiadateline — Malaysia Dateline (@m_dateline) October 21, 2022

根據當地媒體報導，馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）一名11歲的小學5年級學生，20日在學校參加運動會活動，結果大約在中午12時左右，男童竟在操場上被突然倒塌的球門砸中，導致頭部受到重創。

意外發生後，師長立刻打電話叫救護車，男童被擔架抬離現場的畫面也曝光，但男童入院經過搶救之後，仍宣告不治。據了解，這座足球門在倒塌之前，早已因年久失修，底部出現些微斷裂，整座球門搖搖欲墜。

當地警方調查後判定，這是一場意外事件，但仍會針對校方的維護疏失進行後續調查。

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