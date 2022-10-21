準備回歸？前英首相強生傳出「取消度假」　正從加勒比海返回英國

▲英國前首相強生傳出取消度假，正在從加勒比海地區返回英國。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國首相特拉斯（Liz Truss）宣布請辭後，所有人都在猜測下任保守黨魁會由誰接替。有消息傳出，目前人正在加勒比海地區度假的前首相強生（Boris Johnson）即將返回英國。外界推測，強生很可能會回鍋參選，目前許多保守黨議員都已表態力挺。

根據《天空新聞》報導，現在全球都在關注誰能接替特拉斯的英國首相之位，而越來越多人猜測，強生在被逼宮下台6周後可能重返執政。消息人士爆料，據信人正在多明尼加度假的強生即將返國。強生的前新聞發言人瓦爾登（Will Walden）表示，「我已經和曾與他對話的人談過了，他正在回來的途中。很明顯，他是在試水溫。」

▲英國首相特拉斯即將離任。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，若要競選保守黨黨魁必須在下周一（24日）2點前，獲得至少100名同黨議員提名推薦，這意味最多只會有3人角逐黨魁。一名英國內閣大臣匿名表示，他認為強生能夠取得100名同僚提名，連曾主動退出他內閣的人昨天也向同僚們透露，「他們現在會支持他。」

另外，前文化大臣、強生的堅定盟友多里斯（Nadine Dorries）告訴《天空新聞》，強生「很可能」會參選，而她也對於強生爭取100人提名有信心，「他是一個眾所周知的贏家。」英國國際貿易部部長杜德里奇（James Duddridge）也力挺強生回歸，「希望你假期過得愉快，老闆，你是時候回來了。」

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