開放赴日補打「不代表高端無效」　李秉穎：保護效果達80~90%

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗未獲WHO認證，赴日民眾需多花3500元做PCR。衛福部專家諮詢小組（ACIP）召集人李秉穎舉國際案例表示，開放補打不代表疫苗無效，因為在與AZ疫苗免疫橋接試驗中，高端保護力也有80~90%；歐盟今年通過法國研發Valneva疫苗EUA，也是利用免疫橋接方式，該疫苗也獲WHO認可，顯示免疫橋符合國際潮流，不能因為無法入境日本就說高端無效。

李秉穎提到，各國國情不同，若以對高端疫苗無法入境日本，就說疫苗無效「邏輯不通」。高端疫苗適用免疫橋接，需要高於或不亞於AZ抗體，才能獲得EUA認證，第二期臨床試驗在台灣研究顯示，抗體是AZ疫苗3.94倍。

而獲得WHO認證疫苗，抗體與保護程度也呈線性關係，以BNT、莫德納95%最高，AZ也有60~70%，若用抗體推估高端保護力也有80~90%，與Novavax疫苗相似。

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▲▼指揮中心10/21說明中和抗體及保護效力數據。（圖／指揮中心提供）

李秉穎也強調，猛爆疫情已經過一段時間，國際上越來越多疫苗開始利用免疫橋接進行認證，WHO也不再要求雙盲對照研究，否則可能違反倫理問題。

台灣鄰近國家韓國日前也讓一項疫苗透過抗體比較取得EUA，歐盟也讓法國生產的非活化全細胞疫苗「Valneva」進行抗體比較後核發EUA，該疫苗與AZ相比抗體效價為1.39倍，WHO隨後也依照此根據認證該疫苗，顯示國際與WHO態度都是傾向免疫橋接，「國際潮流也完全符合」。

▲指揮中心10/21說明中和抗體及保護效力數據。（圖／指揮中心提供）