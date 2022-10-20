台中新增科技執法10／24取締...不禮讓行人可罰3600　7取締地點曝

▲▼台中警方在7個路口設置科技執法，10月24日開始取締，不依號誌指示行駛、不依規定車道行駛、跨越雙黃線，以及不禮讓行人都罰。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方為了維護人車安全，2月在北區五岔路口實施科技執法之後，成效良好，後來又新增7個路口，10月24日起開始拍照取締，警方表示，路口測速設備不再只是拍攝闖紅燈、超速，不依號誌指示行駛、不依規定車道行駛、不禮讓行人等都罰，其中不禮讓行人最高可罰3600元，呼籲車主小心。

台中警方在北區三民、崇德、五權路等五岔路口設置多功能科技執法，除了取締闖紅燈之外，不依標誌標線行駛、紅燈右轉、未依規定車道行駛，連機車騎上斑馬線都會拍照取締，執行至今，成效良好，一度被民眾大喊「政府搶錢」，連民代都到場會勘，但最後仍然繼續執行，而且還新增7個路口設置。

7個路口包括東區建成路、振興路口，西區台灣大道、忠明南路口，北區中清路、文心路口，西屯區台灣大道、安和路口，太平區中山路、環中東路口，大里區國光路、環中東路口， 和平區台8線17.1K實踐橋等，取締項目有闖紅燈、不依號誌指示行駛、不依規定車道行駛、不禮讓行人、跨越雙黃線等，7路口全在10月24日取締。

各項罰則分別是闖紅燈1800元以上、5400元以下，不依號誌指示行駛、不依規定車道行駛、跨越雙黃線，罰600元以上、1800元以下，不禮讓行人1200元以上、3600元以下。

交通警察大隊表示，警方在轄內易肇事熱點建置科技執法設備，執行地點前方都設置警示牌，科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規行為，搭配車牌辨識系統，自動擷取違規影像，並交由員警審查，確認違規屬實後，製單舉發，希望能降低交通事故發生率。