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23歲監獄女護士愛上男囚犯！搞曖昧大煲電話粥　被判6個月

▲▼監獄,受刑人,手銬。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲英國女護士與囚犯大搞曖昧，還違法私聯，因此被判6個月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者王佩翊／編譯

英國一名監獄女護理師因為與男囚犯大搞曖昧，並偷偷私聯對方，經常透過電話與對方互相調情，因此遭到逮捕，並且被判6個月徒刑。法官認為該名護理師與囚犯產生不正當的曖昧關係，且明知對方違反規定在獄內持有非法通訊設備，卻未向上通報，因此必須為自己的行為付出代價。

根據《紐約郵報》報導，曾在監獄擔任護理師的英國女子艾莉絲（Elyse Hibbs）因為與囚犯發生不正當關係，因此被依瀆職罪名，判處6個月徒刑。艾莉絲2018年曾在監獄替一名男性囚犯提供治療，因此讓對方留下深刻印象。

該名囚犯2021年被轉移至另一間監獄後，便透過母親和朋友從Instagram上找到艾莉絲的聯絡方式。艾莉絲接到私訊後，便提供了自己的電話號碼，兩人隨後開始密切地進行電話與簡訊交流。

檢察官科布（Matthew Cobbe）指出，這名未透露姓名的囚犯在5週又5天的時間內，與艾莉絲培養了密切的關係，並企圖藉此操縱艾莉絲。科布表示，兩人的部分通話是透過監獄電話，因此全都被錄了下來，而內容極盡「輕浮」，雙方不斷表達對於彼此的濃烈愛意。

科布認為，這名囚犯很明顯地在「操縱艾莉絲」，因為從他們的對話中可以聽得出，他根本沒有替艾莉絲著想。他強調，兩人在電話中談到囚犯持有非法手機的問題，但是艾莉絲並未向上通報。

艾莉絲辭去監獄護理師後不到2週，就被發現與囚犯有不正當關係，因此遭到逮捕，同時被英國護理與助產委員會開除護理師資格，如今她也因瀆職被判6個月徒刑。

對此，艾莉絲的律師聲稱，他的當事人是遭到囚犯利用，因為她覺得自己被威脅，才無法停止這樣的行為，且當時年僅23歲的艾莉絲也沒有在這段關係中獲得任何益處，更沒有參與犯罪行動，因此要求法官暫緩對她的判決。律師強調，「這些不當行為並非面對面的，他們彼此甚至都沒有身體接觸。」

法官則認為，「當事人與囚犯產生曖昧關係，但卻沒有向上呈報，同時也沒有向獄方報告囚犯違法持有通訊設備。當你還在監獄工作，囚犯就有操縱你的潛在能力。」

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