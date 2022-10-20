南港長照機構揭牌不忘選情！　蔡英文、王必勝都感謝「這2人」

▲總統蔡英文10/20出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

全國首家公辦公營「南港綜合長照機構」今（20）日上午正式揭牌，總統蔡英文、衛福部長薛瑞元等均出席參與，由衛福部次長王必勝進行業務簡報。蔡英文與王必勝在致詞時，均感謝現已投入參選的陳時中、林佳龍，輔選意味濃厚。

「南港綜合長照機構」是衛福部與交通部首度合作，利用郵局節餘空間，由行政院前瞻計畫編列1億1900萬特別預算支應，在南港郵局3到5樓提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，即起接受申請。這也是長照服務法上路以來，全國第一家跨部會合作長照機構示範點。

王必勝在簡報中特別感謝前衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍，直言該項業務是由兩位部長規劃，更開玩笑表示「他們一人要選台北市、一人要選新北市」。

總統蔡英文也在致詞時表示，南港住宿式機構只是一個起點，長照據點已從過去700多點擴增到1.1萬點，服務人次從10萬人次增長到40萬人次，明年中央政府長照預算更達到649億元，創下史上新高。

在致詞結束前，蔡英文更感謝兩位前部長陳時中、林佳龍扮演關鍵角色，在寸土寸金的雙北取得突破空間，提供超過70床住宿量能，還有16床日間照顧服務。

薛瑞元表示，台北市已經率先進入超高齡城市，老年人口佔比已達20.52％，位居全國第二。人口老化面臨更大的問題就是高房價、高地價，造成老人住宿式機構紛紛外移，南港郵局是一個公家與公家機構合作的典範，希望未來中央地方一起合作，一起解決長照問題。