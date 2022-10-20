民調新聞下架重上！　他諷：連自己委託誰做的都搞錯？

▲粉專「逆風的烏鴉」指出，三立新聞原先將委託民調寫為「山水民調」，下架後改成「異視行銷」。（圖／翻攝自Facebook／逆風的烏鴉，下同）

政治中心／台北報導

《三立新聞》20日發布最新民調指出，民進黨台北市長參選人陳時中支持度28.8%、國民黨台北市長參選人蔣萬安26.9%、無黨籍台北市長參選人黃珊珊20%，由陳時中暫時領先。此民調一出引發外界熱議，由媒體人經營的臉書粉專「逆風的烏鴉」表示，《三立新聞》原先將委託民調寫為「山水民調」，下架後改成「異視行銷」，痛批「三立連自己民調委託誰做的都搞錯？」

根據《三立新聞》所發布的最新民調顯示，支持度方面，陳時中支持度28.8%、蔣萬安支持度26.9%、黃珊珊支持度20%，落居第三；另有24.3%無法選出或拒答。而在市長看好度方面，蔣萬安看好度36.6%、陳時中看好度26.1%、黃珊珊看好度8.9%，另有28.3%受訪者無法選出或拒答。

針對這份民調，臉書粉專「逆風的烏鴉」20日批評，以「陳時中支持度第一、蔣萬安第二、黃珊珊第三的排名來看，就三立來說不意外，而且最近又發生這麼多陳時中的負面新聞，沖喜一下是有必要的。不過讓人意外的是，這個民調新聞後來卻下架了，難道是三立也有了羞恥心嗎？結果不是的，剛剛發現，原本下架的民調又出現了，我就好奇到底上架又下架，差在哪裡？」

「逆風的烏鴉」表示，《三立新聞》原先將委託民調寫為「山水民調」，下架後改成「異視行銷」，痛批「三立連自己民調委託誰做的都搞錯？」他補充，「山水民調」雖然長期偏綠，但在國內仍算是知名的民調公司，不過「異視行銷」他卻從來沒聽過。

「逆風的烏鴉」更開轟，《三立新聞》連自己委託誰做都搞錯，「是不是這種假民調數字連山水民調都覺得可恥，所以才不願意被掛名？」他強調，雖然原先的新聞已被下架，但上網搜尋還是可以找到《三立新聞》委託山水民調的證據。