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「曾被綠營攻擊的學者將審定林智堅碩論」　媒體人：報應

▲▼遠見雜誌縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安、連江縣長劉增應五位得獎縣市首長同台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市議員徐巧芯日前向台大檢舉新竹市長林智堅論文涉抄襲，台大則表示，受理案件後將請所屬學院組成審定委員會審定，預計2個月內完成。對此，由媒體人經營的臉書粉專「逆風的烏鴉」7日指出，判定林智堅論文是否違規的社科院長，就是當年因批評民進黨故宮政策，而被移送法辦的學者蘇宏達，諷刺的是，民進黨過去修理的學者，如今掌握綠營一場大選的成敗。

「逆風的烏鴉」指出，蘇宏達曾在2018年11月，透過臉書批評蔡政府故宮政策，質疑民進黨要消滅故宮，事後被警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦，而在這段期間，蘇宏達遭受綠營檯面上人物及網軍的人身攻擊，所幸後來士林地方法院裁定不罰。

「逆風的烏鴉」說，處理林智堅論文審定委員會「由被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘之校內外專業、法律領域之公正學者及相關專家共五至七人組成，審定委員會以院長為召集人並為會議主席」；而被檢舉人所屬學院院長正是蘇宏達，不只相關專家由他找，屆時會議主席與召集人也是蘇宏達。

「逆風的烏鴉」表示，他不覺得蘇宏達會藉此案報冤，但可以斷定蘇宏達不會護航林智堅，諷刺的是，民進黨當年極其靠勢，用公權力和網軍修理一個學者，如今這位學者幾乎掌握民進黨一場大選的成敗。他認為，若林智堅被判定抄襲且被撤銷學位，不只桃園，效應可能會外擴到其他縣市，不曉得民進黨當年「惡整」人的時候，有想到這一點嗎？只能說，這就是報應。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

對於國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。

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