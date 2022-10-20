萬華槍手「要死得有尊嚴」連轟21槍　最後留言：說不混也不放過我

記者黃翊婷／綜合報導

萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆19日在台北市萬華區持槍打傷4人，自己則飲彈自盡。事發之前，邱男曾在臉書PO出與女兒一起吃火鍋的照片，7個小時後再度PO文與子女道別，他還在最後的留言中提到，「我說我不要混可以嗎？也不行不放過我！我就是要死得有尊嚴！」

▲邱國隆平時會在臉書分享大自然、動物和登山的相關文章或影音。（圖／翻攝當事人臉書，下同。）

邱國隆19日晚間7點20分前往漢口街二段一處商業大樓尋找「阿弟仔」洪姓角頭，接著開槍射擊，導致洪男和小弟身中多槍；大約7點42分他又跑到青山宮，找萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓宮廟副主委，並朝對方身上開了3槍，最後他跑到青山宮附近的飲料店（許男經營），挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，與警方對峙1個小時，最終釋放人質，再自己走到店外自轟2槍身亡。這起事件一共造成4人受傷、1人死亡。

▼▲邱國隆在最後留言中透露受人欺負。

邱國隆在事發前曾於臉書PO文曬出與女兒一起吃火鍋的照片，7個小時後，他又PO出一篇249字的文章與子女訣別，並在文章底下的留言區中控訴，「人之要死我說的都是真話」，1年多前在西門町因河溝大頭彬欺負他的朋友，一氣之下就朝對方開槍，雙方結仇，「我就像老鼠被貓抓到，他們一直在玩這個遊戲，動用警察車隊包圍！我說我不要混可以嗎？也不行不放過我！我就是要死得有尊嚴！我對不起孩子，對不起社會，沒有選擇，所以我選擇該走就走！XX（人名）我們當初茶不是泡好了和解了！做兄弟這樣子嗎？感謝老天爺讓我呼吸地球的空氣57年！」

▼▲邱國隆舉白旗釋放人質之後，舉槍自戕。（圖／記者邱中岳、黃彥傑攝）

雖然許多親友留言相勸不要衝動，但邱國隆還是在PO文後不久持槍射傷4人，短短30分鐘內至少開了21槍，最終飲彈自盡。

此外，邱國隆在臉書自我介紹中表明喜愛登山、騎自行車，「不要停留在原地往前走，風景慢慢地捲動，捲著捲著，任何事情都該療冶（醫治、治療的意思），即使留著無法抹滅疤痕」，也經常分享關於大自然、動物的影片或文章。

不過，10月初時邱國隆突然分享一首歌曲《多年以後》，這首歌收錄於歌手姜育恆1989年6月1日發行的專輯《多年以後再回首》中，專輯整體營造出憂鬱、敏感、柔弱、猶豫的困擾，以及在情愛世界中的抒情形象，當時他表示這是一首「感傷的歌」，而他的下一篇PO文便是與女兒的合照，接著則是最後一篇與子女的訣別文。