年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住一秒陷熱戀

▲星座專家艾菲爾分析，5個星座的人到年底前桃花運爆棚。（圖／unsplash）



記者隋昊志／綜合報導

許多人尋求愛情的滋潤，但卻不見得想要走入婚姻，在對婚姻看法開放的現代社會，反而是希望能更加享受戀愛的感覺，平時則著重在衝刺事業上面。星座專家艾菲爾分析，有5個星座的人近期會特別享受這種「只談戀愛、不求進入婚姻的感覺」。

星座專家艾菲爾在臉書發文指出，10月23日金星即將進入天蠍座、10月25日天蠍新月日食，以及10月30日火星即將逆行，這三股能量會為不少人的愛情增加刺激、火熱的體驗。有不少單身或是身邊有伴的人，對於婚姻生活不是那麼的嚮往，平時生活更著重在事業上衝刺，從事自己有熱情理想的工作，愛情只占生活的20%，只是工作之餘提供喜怒哀樂情緒的調味品、甜品，近期會有5個星座或許會蠻享受這種只談戀愛、不求進入婚姻的感覺。

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第5名－巨蟹座

年底前巨蟹座的戀愛宮位有新月能量加持，加上關係宮位順行的冥王星，單身的人，冥王星深沈、激烈的屬性，極有可能帶來一段難以忘懷的戀情，有可能遇到第一眼就認定他的對象，對方會義無反顧地對你好，自己幻想的浪漫情節對方都能為你做到，這樣好的對象若是好好把握，談一場轟轟烈烈的戀愛，不去擔憂未來會如何也是不錯的選擇。

若是身邊已經有伴的話，主動點邀約伴侶來一場不同於以往的約會，像是從未拜訪過的餐廳、充滿浪漫氣息的藝文場所、甚至是自己手作的小卡片或禮物，都能讓對方感受到你的心意，也喚起他對你們從前交往的美好回憶。

第4名－金牛座

年底前，新月日食發生在金牛座的關係宮位，無論是單身或著有伴，意味著愛情即將有新的開始。有伴的人，過去一陣子可能苦惱著與伴侶之間的感情缺乏刺激與新鮮感，好在從現在到年底的這段時期，可是將感情加溫到滾燙的絕佳時機，安排一場突如其來的旅行、出其不意的驚喜禮物、營造浪漫氛圍的促膝長談，讓兩人之間的感情濃到化不開，萌生想婚的念頭，當然，和伴侶之間也可以有不婚的選擇。

單身的人，記得別只待家裡，計劃一場在秋意下的戶外野餐、或是有時間就出外散步，別走得太匆忙，留意一下身邊路過的異性，準備邂逅你的桃花正緣。

第3名－天蠍座

年底前，滿月日食在天蠍座的關係宮位發揮力量，同時金星也進駐命宮，單身的人，有可能在意想不到的地方或契機，對眼前的人產生極大的興趣，也許是從前有話聊的舊識、職場上來往的夥伴，變得特別有話聊、也發現彼此共同的嗜好，他們同時也對你另眼相看並且展開猛烈追求，讓你的生活增添不少樂趣，如果不急著確認彼此關係，也可以再與對方相處一段時間再做決定。

有伴的人，感情中的裂痕得以修補、甚至變得更加甜蜜穩定，能夠讓你不去計較愛情中的小瑕疵，只想和對方共度所有的人生時光。

第2名－射手座

年底前，射手座的關係宮位有火星逆行，同時也有金星入駐人際宮位，這對你的過往關係是個徹底脫胎換骨的好時刻。單身的人，你的愛情閃耀著光芒，極有機會遇到和你一樣擁有開放理念的對象，在和他相處的過程中，你會瞭解到兩個人在一起，能夠創造一加一大於二的美好生活，或是前陣子仍曖昧不明的對象，將主動與你確定對彼此的心意，展開一場冬季戀情。

有伴的話，逆行的火星能量為你的愛情帶來新鮮刺激的感受，與伴侶之間的火花更甚以往，彼此都期待感情可以透過不ㄧ樣的約會體驗，使關係更加緊密無間。

第1名－雙子座

年底前，雙子座的命宮迎來逆行火星，與對面關係宮位的金星連線成雙成對的能量，你的個性喜愛新奇有趣的事物、無拘無束的生活。面對感情，你可能只注重兩人之間的吃喝玩樂的互動，而火星與金星連線貫穿你人生重要的時期。單身的你，大有機會告別上一段情傷所帶來的陰影，你可能會遇到和你三觀契合，特別是感情觀特別ㄧ致的對象，兩人相處起來輕鬆自在又不缺乏戀愛的火花，在未來的日子互相扶持、提升彼此，是旁人稱羨不已的一段戀情。

而有伴的人，可能原本在人生清單上沒有婚姻生活這個選項，不過，在這段時期，你也許會開始嚮往與伴侶的關係，能夠更進一步往心靈層面的方向發展，甚至是渴望就此互訂終身，或許對方與你就有如心電感應ㄧ樣，和你有相同的想法。

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