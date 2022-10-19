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4星座別太火爆！　年底前得低調

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲您上榜了嗎？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

別太火爆！塔羅牌老師艾菲爾提醒，巨蟹座、射手座、處女座和獅子座年底前必須低調行事才會順利。

艾菲爾在臉書說，10/23金星即將進入天蠍座，10/30火星也要逆行，天蠍座的屬性原本就帶著冥王星的深沉、火爆，使得金星的浪漫能量蒙上一層一時的激情，以及火星逆行帶來的或許是過了頭的熱情，讓10月底到年底這段期間，有幾個星座得低調行事、冷靜以對，否則有可能招致麻煩、愛得太過頭。

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艾菲爾建議，這幾個星座從現在開始凡事三思而後行，實在沒有辦法的話，請你乾脆待在原地不動，一動不如一靜，謹守無為而治的典範，能夠助你平安度過這段期間。

第四名：獅子座

年底前，逆行火星在獅子座的人際宮位，使你腹背受敵。你可能身處在某些團體中，與眾人一起推動著回饋社會的項目，而加入的初衷是源自朋友的人情壓力，在逆行期間合作間的小摩擦，加劇了你的不情願，令你萌生退意。你可以問問自己，是否因為人情關係、渴望得到社會認可，才勉強加入公益團體中，而你其實缺乏推動事務的熱情，在你想清楚的時候，自會有解決之道。

第三名：處女座

年底前，金星天蠍在處女座的交流宮位，加上逆行火星在事業宮位，在此期間你的舉手投足、言行舉止都要盡量保持低調，不要逞一時口舌之快而隨意發言，也許出現毀壞你名聲的事件，讓你頓時從雲端掉到谷底，看似再也沒有翻身之地。火星逆行期間，建議你保持低調作風，別惹人過度注目，只要謹守本分，即便是天大的麻煩降臨，也會有轉圜的餘地。

第二名：射手座

年底前，金星天蠍進入射手座的心靈宮位，導致你的心情會有不小的起伏，你可能會在親密關係裡，或是與互動緊密的合伙人之間出現溝通問題，容易因為一點小事就產生摩擦。加上逆行的火星，即將進入你的關係宮位，可能會為你們的關係加溫。不過，更多的是，彼此之間互看不順眼的程度會更加劇，可別輕忽火星逆行的威力，該低下姿態的時候，還是將誠意做足，除非你已經打定主意讓關係破裂、合伙破局。

第一名：巨蟹座

年底前，金星天蠍路過巨蟹座的戀愛宮位，在此期間，先別急著和你正在約會的對象確認關係，你與對方有極大可能是因為一時的情緒太到位，眼裡只剩下彼此，而戴著玫瑰色眼鏡在面對彼此，彼此的生活習慣、價值觀、宅在家的邋遢模樣尚未完全展示出來，貿然確認關係的話，或許剛開始很甜蜜、你儂我儂，但越後面越招致幻滅。

加上火星即將在你的玄秘宮位，大有可能讓情人變小人扯你後腿，保持冷靜、仔細觀察對方的言行舉止，如果感到不對勁請向對象提問，與其事後失望，倒不如一開始就降低期待，在這段感情中，你會感到更加踏實。

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