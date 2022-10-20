愛閃耀iShine展現MIT產品力　全國50銷售菁英齊聚台中分享榮耀

▲「愛閃耀iShine」舉辦表揚午宴，品牌創辦人李胤顏親自頒發「全國銷售菁英獎」給表現優異的50位夥伴。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／台中報導

台灣生技品牌「愛閃耀iShine」於台中萊特薇庭舉辦表揚午宴，品牌創辦人李胤顏親自頒發「全國銷售菁英獎」給活動期間繳出亮眼成績的50位夥伴，名列前矛的銷售菁英，也不吝與自己的團隊分享榮耀。

▲「愛閃耀iShine」舉辦表揚午宴，全台50菁英齊聚台中。（圖／記者謝盛帆攝）

「整個周年慶，娃娃的收入破了人生新高，一個月又五天，娃娃的淨利來到160萬！」像是全國銷售TOP1許秝閩，就把成就歸功於團隊中各個夥伴的努力耕耘及貢獻，「要感謝相信團隊的所有創始們，因為我們很優秀，娃娃這麼高的收入，其中有一部分是來自你們的努力，一個50歲的這樣的我都可以在這裡翻身了，你們一定沒有問題！」

▲品牌創辦人李胤顏(左)親自頒獎給全國銷售TOP1的許秝閩(右)。

MIT植萃保養品牌「愛閃耀iShine」2018年創立至今短短四年，便吸引全台近4萬合格代理人加入，許多擁有實力與拚勁的女性在此找到事業新舞台，也翻轉了人生。品牌創辦人暨新盛生技董事長李胤顏表示，「愛閃耀的夥伴有一個共同特質，就是每個人都很真誠、很努力，為了自己的夢想去打拚，希望可以從每一個人自己能夠變得更有自信、更快樂，更有能力、更成功，接下來就可以去影響到身邊的人，凡事正向，用很積極的方式去面對生命，我相信每個人都可以越活越好。」

▲保養得宜的李胤顏，本身就是最具說服力的品牌形象大使。

李胤顏帶領夥伴屢創銷售佳績，成功的祕訣，除了積極求變的創新思維，還有持續累積口碑的產品，而臉蛋身材保養得宜、舉手投足散發優雅的她，就是最具說服力的品牌形象大使，她笑說：「我覺得產品會說話，就是用在像我這樣很少時間可以好好休息跟睡覺的人，但是它可以讓我們第一個外在狀況是維持穩定的，然後讓我們從裡到外維持抗氧化，所以就會看起來比較健康。」

▲「愛閃耀iShine」讓許多擁有實力與拚勁的女性在此找到事業新舞台。

「愛閃耀iShine」主打用最好的原料做出天然的產品，展現MIT實力之餘，也希望透過分享傳遞幸福能量，讓更多為了孩子或家庭辭別職場的女性，能開拓自己事業的一片天，活出自信閃耀動人。

▲▼「愛閃耀iShine」主打用最好的原料做出天然的產品。