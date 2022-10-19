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女信徒被脫衣搓吸胸部　神棍作法「吸出陰氣」辯：她主動要求

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲宜蘭林姓男子，藉除陰氣等，對女子搓胸吸乳頭遭起訴。（示意圖／CFP）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭林姓男子對一名女信徒，佯稱有法力吸出陰氣，女信徒不疑有他，林男伸狠抓揉、吸女信徒胸部，林男面對檢警調查，堅稱自己確實擁有感應能力，這樣做是施法所需，就算對方是男生也一樣，檢方不採信，依強制猥褻罪嫌起訴林男。

起訴書指出，一信徒在先生、父母介紹後，今（2022）年4月至礁溪林男家中做法事，倆人並互加LINE。同日下午，林男邀女信徒到礁溪鄉某宮廟再次做法，林男佯稱女信徒陰氣重，就脫去女信徒的衣物，手揉、口吸女信徒胸部，女信徒當下因精神恍惚而不知抗拒。

事後女信徒提告，林男否認是強制猥褻，辯稱他天生有感應能力，基於善意才無償替人消災解厄，手揉等動作是施法需要，就算對方是男生，也要這樣才能吸出陰氣；林男原辯稱是經女信徒同意，後來又改口說法是女信徒主動要求吸奶，要敲他竹槓等。

宜蘭檢方偵結，認為林男說法不足採信，林男假藉鬼神之說，利用女信徒敬畏鬼神、為求改運之便，虛構女信徒遭鬼魅纏身，運氣不佳，讓女信徒心生畏懼，使用詐術、恫嚇等手段，誘騙女信徒同意猥褻行為，實屬違反當事人意願而為之，涉犯強制猥褻罪嫌起訴。

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