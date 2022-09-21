恐怖收簿集團！逼手淫+喝尿+吃狗罐頭　主嫌遭求處13年重刑

▲宜蘭地檢署對收簿集團王姓主嫌，具體求處13年重刑。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭檢警日前破獲詐騙金額高達7548萬，藏身民宿、收取金融帳戶集團，其中，王姓主嫌等9人並聲請羈押獲准，宜蘭地檢21日全案偵查終結，因王姓主嫌等人逼迫黃姓被害人喝尿水、吃狗罐頭、手淫等，被害人於警方救出時已奄奄一息，檢方分別以涉犯違反組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、妨害自由、傷害等罪嫌將18人提起公訴，並具體求處王姓主嫌有期徒刑13年。

經查，以王姓主嫌為首等9人所組成的收簿集團，藏身於宜蘭縣內民宿，且持續變換地點躲避查緝，收簿集團於網路上發布訊息，以金錢利誘他人提供金融帳戶，瀏覽後遭金錢利益誘惑之人，即依收簿集團指示至特定地點報到，並依收簿集團要求於提供金融帳戶後，留宿接受控制看管並交付手機，以免反悔逃走或報警，收簿集團取得金融帳戶後，即提供其他詐欺集團成員以投資黃金、石油、比特幣，或冒用政府機關及公務員名義對民眾行騙，造成至少63名被害人受騙，詐騙金額高達新台幣7548萬4351元。

宜蘭檢方於今（2022）年5月26日命警持法院核發之搜索票，前往宜蘭縣五結鄉某莊園民宿搜索，當場查獲收簿集團核心成員9名及金融帳戶提供者9名，並順利救出遭凌虐之黃姓被害人，黃姓被害人原本有意提供金融帳戶，卻遭收簿集團成員懷疑提供金融帳戶之動機可疑，遂將黃姓被害人之雙手雙腳，以膠帶反綁於椅子上，再以拳頭、椅子、煙管毆打，更逼迫黃姓被害人喝尿水、吃狗罐頭、手淫等，黃姓被害人於警方救出時已奄奄一息。

檢方以王姓主嫌等人分別涉犯違反組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴，並具體求處黃姓主嫌有期徒刑13年。

蘭地檢署呼籲，詐欺集團以各種方式誘騙民眾提供金融帳戶，進而控制看管帳戶提供者並包吃包住之情形已有多起案例，請民眾切勿輕信網路上不實之求職資訊及打工機會，以免遭詐欺集團利用淪為共犯，更有可能成為被凌虐之對象，不可不慎。