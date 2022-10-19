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張惇涵PO文說3故事「相信事在人為」　暗諷柯文哲侯友宜淹水跑輔選

▲▼總統府發言人張惇涵。（圖／張惇涵臉書）

▲總統府發言人張惇涵。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜近日因雙北淹水，但身為縣市首長，人在外縣市輔選引起各界議論。總統府發言人張惇涵19日透過臉書發了一則意味深長的貼文，分享3個真實故事，「我不相信人定勝天，但我相信事在人為。人可以保護人，政府的責任就是保護人民」。

近日颱風尼莎來襲豪雨成災，台北市在16日下午，有民眾受困於堤外，也有諸多車輛泡水，而身為台北市長的柯文哲人在外縣市輔選，儘管他一再強調自己有透過通訊軟體掌握台北情況，且災害應變中心有一定SOP，市長勘災只是作秀，但仍引起各界議論；而在新北市方面，也發生多處淹水，而侯友宜下午人也在新竹幫忙輔選，雖然他強調有掌握「降雨空檔」，但外界仍有議論。

對此，張惇涵晚間透過臉書分享一張身著紅背心的照片，發表一篇意味深長的貼文。他表示，穿上這件紅背心，或者，當有需要穿上的時候，彷彿有一種身體記憶。

張惇涵說，第一，過去在桃園市政府擔任新聞處長，當有天災時，這個工作的責任之一，是市民災防、民生訊息的提供者，也是把關者。他表示，石門水庫在桃園，只要水庫有洩洪，市府必須把訊息提前宣布，提醒沿岸和中下游的民眾注意。

張惇涵回憶，曾有個朋友跟他說，很欣慰桃園市府會提前發布訊息，但如果可以，這種訊息的發布一定要越早越好，「因為，他雖然不住在桃園，但卻曾經親身經歷過家人來不及撤離的憾事」。

張惇涵說，自己一直把這件事放在心上，也不斷提醒告誡自己的工作夥伴，「我們的一個舉措，影響的是一個人、一個家庭、一座城市」。他強調，自己不相信人定勝天，但相信事在人為，人可以保護人，政府的責任就是保護人民。

另外，張惇涵表示，或許會有人不耐煩地批評，那為什麼918地震那晚，總統蔡英文不跟已在線上的花東兩位縣長視訊連線。他說，事發的隔天一大早，他向蔡英文報告來龍去脈後，跟總統說，作為總統府發言人，他應該出來代表總統府致歉。

不過，張惇涵說，當下蔡英文回他，災害應變中心的同仁也很辛苦，忙碌中因為溝通不足，雖然有疏失，但她身為總統，必須概括承受，她必須自己道歉，對所有辛苦救災的人員才是尊重。

張惇涵表示，他不相信人定勝天，但相信事在人為，「面對錯誤才能做得更好，相互體諒才能互相合作」。

最後，張惇涵說，自己身為一個基隆囝仔，實在很難想像「雨都」會缺水，但在極端氣候下，降雨量創下5年以來同期的新低，今年8月，基隆就遇到缺水的狀況。

張惇涵表示，蔡英文當然非常關心基隆的水情，指示經濟部用各種方法全力協助；也調用去年百年大旱中，在新竹派上用場的「海水淡化設施」支援。

他強調，不只是經濟部，國軍弟兄姊妹也出動支援，過程當中，不斷跟基隆市府保持密切聯繫，只要哪一個社區有缺水，直接按圖索驥、即刻行動，「不過，幸運的是，海淡設施還沒進場，很快地雨就來了，基隆水情舒緩了」。

張惇涵說，他不相信人定勝天，但我相信事在人為，大自然的力量，或許可以預測，但不可能標準化；而人可以做的，是在標準之上，追求更好的標準。

他強調，跟天拼搏、跟時間賽跑，唯一不變的就是一直在變，也永遠不可能做到完美，做好準備是基本的標準，但努力做得比標準更好，是政府的責任，更是人民的託付。

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