衛星照洩異常動向　智庫：北韓今年內恐試射新型「潛射彈道飛彈」

▲北韓日前從平安北道泰川郡的水庫底下試射迷你潛射彈道飛彈,欲使攔截系統更難探測飛彈動態。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國智庫分析,北韓新浦造船廠近期被衛星捕捉到各種活動劇增,因此推測北韓可能在今年底前達成新的「彈道飛彈潛艇」(SSB)下水或者新的「潛射彈道飛彈」(SLBM)試射。

根據韓聯社報導,美國戰略與國際研究中心(CSIS)下屬北韓網站「超越平行線」(Beyond Parallel)分析了8月11日至10月12日期間拍攝的衛星照片,發現北韓咸鏡南道新浦造船廠內的船舶安全停泊區和船舶建造室周邊的活動劇增。

