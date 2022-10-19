30%電廠被毀！烏今冬將陷大停電　澤倫斯基：和普丁沒有談判餘地

▲烏克蘭有30%電廠被毀，導致全國今冬將面臨大停電。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯自10日開始，就一直對烏克蘭的能源與關鍵基礎設施展開大規模攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基18日指出，全國境內如今已有約30%的發電廠被毀，各地陷入「大規模停電」。

綜合外媒報導，俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔進行自殺式無人機轟炸後，又再度將攻擊目標轉向能源設施，接連襲擊了烏克蘭的主要發電廠，導致當地有至少3個城市斷電，基輔一個住宅區停水停電。

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）證實，「現在全國的情況都很危急，因為各地區其實是相互依賴的。全國各地如今都必須為水、電和暖氣斷供做準備。」

澤倫斯基表示，俄羅斯目前已摧毀了烏克蘭境內約30%的發電廠，導致全國陷入大範圍停電，「俄方在冬季來臨前持續攻擊我們的能源基礎設施與恐怖襲擊無異，也意味著烏克蘭與普丁政權沒有任何談判餘地」。