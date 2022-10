30%電廠被毀！烏今冬將陷大停電　澤倫斯基：和普丁沒有談判餘地

▲烏克蘭有30%電廠被毀,導致全國今冬將面臨大停電。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯自10日開始,就一直對烏克蘭的能源與關鍵基礎設施展開大規模攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基18日指出,全國境內如今已有約30%的發電廠被毀,各地陷入「大規模停電」。

綜合外媒報導,俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔進行自殺式無人機轟炸後,又再度將攻擊目標轉向能源設施,接連襲擊了烏克蘭的主要發電廠,導致當地有至少3個城市斷電,基輔一個住宅區停水停電。

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK