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「太陽綠能已增7倍！」　蔡英文：台灣加速邁向「2050淨零轉型」

▲▼總統蔡英文出席「2022台灣國際智慧能源週開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「2022台灣國際智慧能源週開幕典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日出席「2022台灣國際智慧能源週開幕典禮」時表示，能源轉型就是政府的重要施政目標，這攸關未來30年轉型路徑，過去6年已經打下穩健的基礎，未來會繼續整合各界量能，加速邁向「2050淨零轉型」。她表示，今年是發展綠能最「風光」的一年，太陽光電設置量已有9.06GW，相較2016年，增加超過7倍，今年暑假正中午已可發電超過5.5GW。

蔡英文表示，從她上任以來，能源轉型就是政府的重要施政目標，這也關係到未來30年台灣的轉型路徑。她說，這是一項非常艱難的挑戰，過去6年，已經打下穩健的基礎，未來會繼續整合各界的量能，公私合力，加速邁向「2050淨零轉型」。

蔡英文指出，今年能源週也因應政府政策，在既有的展場外，擴增了「台灣國際多元創能展」和「台灣國際淨零永續展」，讓國內及國際產業人士能透過這個平台，進行深度交流，一起為台灣的淨零轉型來努力。

蔡英文說，過去這幾年，在各界的共同投入之下，今年是發展綠能以來最「風光」亮眼的一年。現在的太陽光電設置量已經有9.06GW，相較2016年，增加超過7倍；今年暑假的正中午已經可以發電超過5.5 GW。

她也提到，台灣的離岸風電成長速度很快，目前西海岸同時有4座風場正在加緊趕工，加上現有的2座風場，預計今年底可完成共200座的風力機，把今年秋冬強勁的東北季風，轉換成為珍貴的綠電資源。此外，台灣也正積極推動儲能建置，目標在2025年達到1.5GW的電池儲能系統，她已請行政院更加速一些；在電網端的應用上，台電開放電力交易平台，將可提供1GW的輔助服務。

蔡英文談到，這幾年來，許多企業跟隨國際潮流，加入RE100的行列，面對業界對綠電的急迫需求，台灣已經公布淨零排放的路徑圖，並陸續提出「十二項關鍵戰略」，來整合跨部會的資源。她說，台灣也會持續投入前瞻技術研發，以及其他各種綠色能源的開發，包括氫能、地熱、海洋能及生質能等，都是發展重點。

蔡英文指出，政府會跟企業保持密切合作，持續引導走向低碳轉型，從今年開始，「投資臺灣三大方案」把減排納入申請要件；明年開始也逐步要求企業，必須揭露溫室氣體的盤查資料，台灣規劃以「先大後小」、「以大帶小」的模式，不僅要降低中小企業在轉型過程遇到的衝擊，也要讓減碳成為產業升級、經濟發展的新動能。

▼總統蔡英文出席「2022台灣國際智慧能源週開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「2022台灣國際智慧能源週開幕典禮」。（圖／總統府提供）

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