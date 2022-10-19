南投全天候查賄中心和專線10／24啟用　鼓勵民眾檢舉「4W2H」

▲南投地檢署舉辦111年地方公職人員選舉受理電話檢舉教育訓練。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

地方公職人員9合1選舉將於11月26日登場，南投地檢署表示，10月24日起至11月27日止將成立「分區查察聯繫中心」，設置檢舉專用電話、傳真機、電子信箱等，24小時不間斷受理民眾檢舉賄選。

署方指出，分區查察聯繫中心乃依《檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點》及最高檢察署函示所成立，18、19日也邀請主任檢察官賴政安分2梯次舉辦「受理電話檢舉賄選教育訓練」，並將課程內容錄影，建置在該署知識庫，方便因公未能參與之同仁觀看，加強受理檢舉賄選專線電話接聽人員之專業性。

查賄經驗豐富的賴政安提點同仁，於接聽民眾檢舉賄選電話時，務必注意電話禮儀、耐心聆聽，保持高度的警覺心與敏感度，以「誰在賄選」、「何種選舉」、「向誰賄選」、「在哪裡賄選」、「用什麼方式賄選」、「賄選金額」之4W（WHO、WHAT、WHOM、WHERE）、2H（HOW、HOW MUCH），翔實記載檢舉人提供之各項情資，遇有緊急、重大、特殊者應立即通報選舉查察執行秘書處理，確保有效情資得以即時查辦。

南投地檢署呼籲民眾勇於檢舉賄選，除有高額檢舉獎金，也確保檢舉人之身分保密，共同打造乾淨清廉的民主選舉環境；自10月24日起11月27止，檢舉賄選專線：049-2242276、傳真機：049-2242976、電子信箱：ntcmail@mail.moj.gov.tw。