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安寧不是放棄等死！門諾緩和醫療25周年　人生最後一哩路有尊嚴

▲響應世界安寧日，同時也是門諾醫院推動安寧緩和25周年，特地舉辦「安寧25活出愛」的分享活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

響應世界安寧日，同時也是門諾醫院推動安寧緩和25周年，特地舉辦「安寧25活出愛」的分享活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應世界安寧日，同時也是推動安寧緩和25周年，門諾醫院舉辦「安寧25活出愛」的分享活動，除了邀請家屬親身分享，也特地整理出民眾對安寧的25個迷思，由中心主任陳翌真醫師親自回應。院長吳鏘亮表示，安寧療護除了讓患者在生命旅程的最後一哩路能夠過得有尊嚴與品質，也期盼在專業團隊的陪伴與協助下，家屬能夠走出喪親之痛，為自己的人生活出更多的美好！

▲響應世界安寧日，同時也是門諾醫院推動安寧緩和25周年，特地舉辦「安寧25活出愛」的分享活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

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門諾安寧25週年故事展。
 
回想起父親癌末的最後階段，女兒張慧苓現身分享居家安寧的過程，她感謝安寧團隊一路的陪伴與支持，讓她有更多的勇氣從害怕、學習到面對死亡，並從中體悟了人生的意義。張慧苓說：好的醫師並不是把病治好而已，而是照顧到病人與家屬的心，在我心中，安寧團隊做到了，真的很感謝過去的那段日子，你們一直都在！

▲響應世界安寧日，同時也是門諾醫院推動安寧緩和25周年，特地舉辦「安寧25活出愛」的分享活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

家屬分享並感謝團隊陪伴。
 
門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真表示，很多人認為安寧就是放棄、等死，其實每種疾病都有專科，而當疾病到了末期、生命到了盡頭，治療已經無法讓身體恢復健康時，就需要「安寧緩和醫療」這門專科的協助，讓生命進入末期的患者在人生的最終階段仍能夠追求良好的生活品質以及心靈上的慰藉。

▲響應世界安寧日，同時也是門諾醫院推動安寧緩和25周年，特地舉辦「安寧25活出愛」的分享活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

院長吳鏘亮表示，安寧療護讓患者在生命旅程的最後一哩路能夠過得有尊嚴與品質。

門諾醫院自1997年設立安寧病房，2001年推動安寧居家醫療，2007年提倡安寧共同照護至2021年成立緩和療護中心。其中，安寧居家醫療每年訪視人次從早期的400人次增加至今約1200多人次，服務量成長約三倍。在宅或機構善終的比率更由4成提升至7成，醫師表示，21年來服務總量約12000人，團隊訪視次數高達18000次，出訪總里程數已可環島320圈。

▲響應世界安寧日，同時也是門諾醫院推動安寧緩和25周年，特地舉辦「安寧25活出愛」的分享活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

緩和安寧療護中心主任陳翌真指出，「安寧緩和醫療」不只減輕病患的身心靈痛苦，提升生活品質，也給予親友支持與陪伴。

陳翌真指出，「安寧緩和醫療」是提供緩解、支持性的照護，團隊成員除了醫護，還包括心理師、社工師以及關懷師，不只減輕病患的身心靈痛苦，提升生活品質，也給予親友支持與陪伴，值得一提的還有，除了醫院的安寧病房，患者也可視病況選擇出院返家，銜接安寧居家醫療的服務。
 
面對死亡，從來就不是一件容易的事！門諾醫院推動安寧緩和25年，也用心整理了有關安寧的25個迷思，民眾只要掃瞄QR Code，就可以看到詳細的回覆，破除心中疑慮。此外，為了減輕患者內心的遺憾，安寧團隊也積極的協助患者與家屬圓夢，近5年來已完成十多件的臨終遺願，讓末期的患者及家屬都能達到生死兩無憾。

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