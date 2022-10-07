奇美醫建構安寧緩和醫療照護網絡　療癒心靈陪伴家人生死兩無憾

▲奇美醫學中心院長林宏榮(中)贈感謝狀及世界安寧日暨奇恩病房十四週年慶活動義賣商品予護理部督導黃秋綿(右)、12A護理長陳淑娟(右二)、9A病房護理長楊禮謙(左二)、老師洪培修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年10的第2個星期六是「世界安寧日」，10月8日也是奇美醫學中心奇恩病房成立的第14週年慶，全球臨終關懷和緩和治療聯盟（WHPCA）最近宣布今年世界安寧日的主題是：「療癒心靈和社區」，奇美醫院緩和醫療中心主任柯獻欽指出，醫院積極建構安寧緩和醫療照護網絡，療癒心靈陪伴家人，讓生死兩無憾。

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柯獻欽主任舉案例說明指出，70歲陳女士，罹患糖尿病多年；疫情期間不幸感染新冠肺炎重症，引發呼吸衰竭與敗血性休克，在加護病房住了將近1個月，雖然幸運撿回一條命，但手指與腳趾因升壓劑導致發黑壞疽，醫生建議截肢保命，但陳女士不願意接受而拒絕，另一方面因肺纖維化也需長期氧氣治療，家人實無力在家照顧，因此被送到長照機構安置。由於之前插管住院的慘痛經驗，就算病情再惡化，陳女士也拒絕被插管、電擊或使用升壓劑，最後由家屬代簽拒絕急救意願書（無法寫字或蓋手印），並申請奇美醫學中心安寧居家服務。

奇美醫學中心安寧居家服務團隊評估通過後立即提供無縫接軌服務，除了安排每週一至兩次至長照機構訪視，讓陳女士免於往返醫院的奔波困擾，減輕疾病帶來的痛苦，更在疫情期間降低交互感染風險，能安心在長照機構接受照護；服務團隊也適時提供家屬身心靈的諮詢與建設，陪伴末期病人及家屬面對死亡的各種調適，讓生死兩無憾！

新冠肺炎的全球大流行已近三年，至今逾6億人遭受感染，超過600萬人死亡，許多人和家庭失去了親人，全人類都經歷著悲痛。由於防疫措施與邊境管制，即使未受感染，也會造成生活的巨變與不便。眾多的受感染者給醫療保健系統帶來巨大壓力，醫療工作者身心備受煎熬。這一切有賴世界團結一致，共同努力結束這個流行病，重建更好的社會。臺灣最近也逐步解除邊境管制，可預見在不遠的將來，即可恢復正常的生活。

柯獻欽主任說明，在展望未來更美好的日子時，絕不能忘記不幸事件造成的影響。尤其今年以來，世界戰爭頻仍，悲傷和失落是每個人一生中無可避免的經歷，特別是對於喪親的家屬而言，疫情期間由於種種不便的隔離措施與探病規定，讓臨終病人的道別變得困難，無法做最後的陪伴，常常成為喪親家屬的終身遺憾。人們通常會惦記著逝去親人的點點滴滴，尤其是他們共同分享的美好時光。活著的人的生活還是要繼續下去，如何降低喪親家屬的愧疚與遺憾，也是安寧療護重要的工作之一。

安寧療護是一種旨在優化生活質量的全人醫療，人們常常誤解安寧療護只針對來日不多的末期病人本身，然而這只是安寧療護工作的一部分，很重要的是，我們關注喪親家庭的精神、情感和心理健康。當悲傷變得複雜時，痛苦的想法和情緒可能會揮之不去，變得無法控制。它會使人在家、工作和社會中執行日常任務和發揮作用變得困難，那些失去親人的家屬可能需要心理師、社工師或宗教師的協助，才能在生活中繼續前進。讓我們團結起來，幫助正在失落與悲傷泥沼中掙扎的人們，向那些離開的人致敬，讓他們在世的親人充滿希望和勇氣繼續前進。在為所愛的人哀悼之後，能勇敢踏上自己的人生大道，充實地過生活是紀念亡者的最佳方式，因為他們會希望在世家人能夠快樂。

緩和醫療中心今年的工作重點之一在於推廣社區機構安寧，因為人口老化、少子化與家庭結構的改變，長照機構成為許多老人的第二個家，如何協助住民在機構安養到善終是重要的議題。

奇美醫院緩和醫療中心7日上午10時舉辦世界安寧日慶祝活動，除了在第一醫療大樓一樓大廳有音樂饗宴；奇恩藝廊也舉辦「揮動彩筆-藝見饗宴」梁香老師油畫展；並由ASML台灣艾司摩爾提供醫院藝術集合畫組件創作媒材，抒解照顧者與醫療人員的照護壓力，完成的畫作並同步展示於奇恩藝廊。

柯獻欽主任表示，2008年7月，奇美醫學中心的「奇恩病房」在許文龍創辦人、董事會、邱仲慶榮譽院長及院內諸多同事的推動下誕生。經過7年的努力，安寧照顧團隊由「奇恩病房」的任務編組提升到2012年5月成立的安寧療護委員會，做為整合相關資源，提升同仁安寧照護的態度與知能，提升病人生命末期照護的品質。「緩和醫療中心」，其中包含癌症、非癌症、急重症與教育研究各組，不侷限於服務癌末病人，期望各類疾病的末期病人都得以善終，並致力於安寧緩和醫學的教育與推廣，希望各類專科醫師都能有安寧療護的觀念，讓末期病人無論在那個專科均能得到安寧療護。