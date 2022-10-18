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Angelababy「暴瘦、臉垮」崩壞片曝光！　陸網毒舌：以為農村大媽

中國大陸女星Angelababy近日又被曝光私下聚會影片。（圖／翻攝自微博）

▲中國大陸女星Angelababy近日又被曝光私下聚會影片。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸女星Angelababy（楊穎）今年1月28日結束與男星黃曉明7年婚姻，恢單後她除了將生活重心放在工作，日子似乎也過得很自我，繼今年9月她盤腿吞雲吐霧的抽菸影片曝光後，近日又被曝光一段私下聚會影片，只見她畫著大濃妝、頭髮隨意盤在後面，笑起來皺紋明顯，拿著麥克風嗨唱得放飛自我的模樣，令不少網友看傻眼。

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Angelababy自15歲就入行成為模特兒，並且憑著精緻的五官、姣好身材，成為許多人心目中的女神，即使後來與男星黃曉明結婚，也絲毫不減她的人氣，螢幕上精緻、優雅的氣質更是讓她坐穩女神寶座。不過近日陸網卻流傳一段她私下聚會時嗨唱影片，影片中她一改過往形象、放飛自我。

Angelababy私下聚會影像曝光，不少網友認為她形象崩壞。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy私下聚會影像曝光，不少網友認為她形象崩壞。（圖／翻攝自微博）

影片顯示，Angelababy當天身穿一襲淡黃色旗袍，頭髮隨意地盤起，精緻五官畫上濃妝，笑起來似乎讓皺紋更加明顯；似乎是因為與朋友聚會，Angelababy看起來相當輕鬆，一手拿著手機、一手抓著麥克風便開始高歌，只見她邊唱邊手舞足蹈，臉上掛滿笑容，還不時對鏡頭比「耶」，動作相當親民可愛。

不過影片曝光後引起許多網友議論，紛紛留言表示「跟美照中的她相差太遠了，甚至衰老了許多」、「鼻子也太高了吧」、「奇醜無比，這身材也敢穿旗袍也是呵呵」、「她的臥蠶好大，不知道的人以為是眼袋」、「根本是農村大媽」。不過也有網友留言反駁，認為是因為燈光昏暗，加上妝容才會看起來如此，力挺她真實做自己。

Angelababy私下聚會影像曝光，不少網友認為她形象崩壞。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy私下聚會影像曝光，不少網友認為她形象崩壞。（圖／翻攝自微博）

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