外來人士在臺生活諮詢服務熱線改碼　移民署桃園站：1990馬上幫您

▲桃園市服務站人員宣導「1990馬上幫您」服務熱線。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」改碼了！移民署桃園市服務站24日表示，外來人士在臺生活諮詢服務熱線「 0800-024-111 」，為方便民眾記憶簡化為「 1990 」熱線，即日起至6月30日，原「0800-024-111」及「1990」2個號碼維持雙軌制，7月1日之後，統整由「1990馬上幫您」熱線服務。

▲牛春茹分享來臺心路歷程。（圖／移民署桃園站提供）

服務語言有中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種，諮詢項目包括停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活相關問題外，也因應COVID-19疫情期間，支援1922防疫專線的入出境諮詢服務，歡迎新住民及外國朋友多加利用。

移民署桃園市服務站並於日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，邀請桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹擔任家庭教育課程講師。牛春茹畢業於內蒙古包頭醫學院，於2000年因結婚來臺定居，一開始也遇到在臺生活適應問題，靠著轉念，以及不斷的學習成長，從家庭走入社會，投入關懷新住民的工作，在服務中學習，學習中服務，逐漸融入臺灣生活。

桃園市服務站主任黃英貴表示，剛來臺灣的新住民及外國朋友，可能對臺灣的文化及環境都很陌生，語言也不通，生活遇到困難不知如何求助，這時歡迎撥打「1990馬上幫您」熱線，專線人員會正確介紹可求助的單位，服務熱線也有提供方便的三方通話服務，讓外國朋友在臺灣的生活更加便利。