泰國郵包抓到非洲豬瘟肉　新住民收到不明肉品「勿丟廚餘」快通報

▲移民署桃園站主任黃英貴(左一)拜訪越式料理餐廳，邀請店家共同防堵非洲豬瘟。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節前夕，為保護本土養豬產業、防堵非洲豬瘟疫情乘勢入侵，移民署北區事務大隊桃園市服務站由主任黃英貴領軍，率領行動服務列車拜訪桃園後站新住民異國美食商店，提醒店家不要在網路上購買來路不明的豬肉，倘若收到不明肉品勿丟廚餘桶，請丟垃圾桶或通報動植物防疫檢疫局，通報專線：0800-039-131。

經營泰式料理店的老闆娘阿蘭表示，店裡都是用合格的台灣豬肉，之前有看到新聞報導購買來路不明的肉製品會被罰很多錢，所以特別會注意肉製品的來源，也會告訴同鄉姊妹及客人不要在網路上購買來路不明的豬肉，以及請親友們寄肉品來台灣，以免不小心受罰。

黃英貴主任29日表示，我國連續從泰國郵包查獲豬肉製品，並檢驗出非洲豬瘟病毒，新住民及移工朋友千萬不要因年節思鄉情懷，想念家鄉味，以為是小事就從國外違法攜帶及網購豬肉相關製品入境，請大家共同守護臺灣豬。違規攜帶肉製品入境最高可罰新台幣100萬元，輸入未經檢疫合格的豬肉產製品，將被處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，切勿以身試法。

黃英貴主任等一行人，也於拜訪桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會，請協會透過會員網絡，一同協助向新住民及移工朋友宣導切勿以郵包或快遞自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，共同防堵非洲豬瘟。