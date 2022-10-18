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狠殺閨蜜100多刀！蛇蠍女活活「剖腹取嬰」害雙亡　法院判決出爐

29歲女子泰勒為挽回男友，竟殺害閨密再「剖腹取嬰」。（圖／翻攝自推特）

▲29歲女子泰勒（右）為挽回男友，竟殺害閨蜜（左）後「剖腹取嬰」。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

為了挽回男友感情，竟狠殺懷孕閨蜜再「剖腹取嬰」。美國德州29歲女子泰勒（Taylor Rene Parker）為留住男友謊稱自己懷孕，並刻意與21歲蕾根（Reagan Simmons-Hancock）交好，待對方懷孕8個月時上門狠砍對方百刀，還在蕾根的3歲女兒面前開膛取嬰。近日法院判她死刑確定。

綜合外媒報導，這件發生在2020年的駭人命案背後，潛藏更駭人聽聞的奪命布局。有2個孩子，但曾動過子宮摘除手術而無法懷孕的泰勒，在謊稱自己懷孕後，編造了超音波檢查、性別揭露派對謊言，還將這些假訊息上傳到社交平台，成功蒙騙包含男友與蕾根在內一眾親友。

泰勒為了實現謊言，刻意與懷孕、有3歲女兒的蕾根培養感情，兩人也成為其他人眼中的超級好閨蜜。然而，由於泰勒謊稱的預產期和蕾根的孕週有落差，迫使她不得不在蕾根懷孕8個月時執行奪嬰行動。她以拜訪為由，在蕾根家中狠殺閨蜜100多刀，並用鎚子在蕾根頭部留下「頭骨壓進大腦」的恐怖傷痕。檢查官在法庭上更稱，調查顯示「蕾根被剖腹取嬰時仍有知覺」。

蕾根被活生生的開膛取嬰。（圖／翻攝自推特）

▲蕾根被活生生的開膛取嬰。（圖／翻攝自推特）

檢察官指出，泰勒雖砍了100多刀，但蕾根大多數的傷口都是無法立即致死的割傷，而泰勒就是在明知對方還活著、仍有痛覺，以及對方女兒在面前的情況下，割開蕾根的腹部摘出才8個月大的嬰兒，造成母親、嬰兒雙亡，且她在發現嬰兒失去呼吸後，還報警謊稱自己遭遇生產意外。最終法院仍判她死刑確定。

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