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六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

▲旗艦機續航實測。（圖／取自PhoneArena）

▲旗艦機續航實測。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人在買手機之前，都會做各方對比，其中有一項指標被許多用戶重視，就是電池的續航能力，不只事電池容量，還包含手機設計上能用得更久，外媒Phonearena就針對六款旗艦機進行實測，發現續航第一可以達到19小時以上。

此次測試機種包含蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，安卓陣營則是三星S22 Ultra，和Google Pixel 7、Pixel 7 Pro、Pixel 6 Pro。最終結果顯示，這次續航比賽蘋果是大贏家，無論在瀏覽器與影片播放測試，都是續航力冠軍。

這次實測分為兩部分，包含瀏覽器測試與影片播放，第一部分讓手機持續瀏覽相同的網站，直到電池完全沒電。而第二部分則是播放相同的YouTube影片，直到手機完全沒電停止，並且觀察續航時間。

首先，在瀏覽器測試上，蘋果iPhone 14 Pro Max達到19小時5分鐘，而後iPhone 14 Pro為16小時18分鐘，最後一名則是Google去年旗艦機Pixel 6 Pro。而第二階段也是蘋果iPhone 14 Pro Max居冠，續航達11小時，而後則是Google Pixel 7 Pro，續航為9小時39分鐘，最後為三星S22 Ultra，續航時間為7小時27分鐘。

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