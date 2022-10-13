iPhone 14系列大熱賣　蘋果營收有望達900億美元

▲蘋果iPhone 14 pro熱賣。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列大受外界歡迎，蘋果有望超越華爾街的第四季預期和季度收入紀錄，摩根大通預測蘋果的營收將達到 900 億美元。

摩根大通的分析師預測，蘋果收入為 900 億美元，超過目前華爾街原先 886 億美元預期。蘋果在 2021 年第四季的收入為 834 億美元。摩根大通還預計，同期的每股盈餘為1.31 美元，而原先預期是 1.26 美元。

報告中也提到，蘋果本季 iPhone 出貨量為 5500 萬支，超過預期的 5200 萬支。與2021 年的 iPhone 13 系列出貨量進行比較較圍困難，因為iPhone 13相對發布週期較晚，而且早期的銷售高峰大多是在本季之外。

該報告預測表明，蘋果收入同比增長 8%，這是因為蘋果在 9 月份比 iPhone 13 系列更早地出貨 iPhone 14 系列。目前 iPhone 14 Pro 機型的需求量仍然很大，所有地區的iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的平均交貨時間分別為 2天、33 天和 40 天。