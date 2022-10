直播大喊「我們都會死」　BMW飆速230狠撞貨車！全車4人拋飛斃命

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度北方邦發生一起恐怖事故,一輛BMW轎車行駛在高速公路上,車上一行4人前往德里途中在臉書開直播,過程中不斷起鬨要駕駛加速,還有人大喊「我們4個都會死」,沒想到竟一語成讖,整輛車以時速230公里的速度狠狠撞上對向貨車,4人當場傷重身亡。

綜合《新德里電視台》等報導,這起車禍發生於14日,4名男子乘坐一輛BMW轎車,從比哈爾邦前往德里,行駛在速限100公里的北方邦東安遮羅高速公路(Purvanchal Expressway)上時,以230公里高速撞上對向車道一輛貨櫃車,4人瞬間被拋飛,當場死亡,遺體散落周圍,現場血跡斑斑。

▲ 印度一輛BMW高速撞上卡車,全車4人慘死。(圖/翻攝自推特)

意外發生前4名死者在車上開直播,由擔任私立醫學院教授的35歲男子普拉卡什(Anand Prakash)負責駕駛。直播過程中可聽見有人慫恿普拉卡什飆到時速300公里,還一度開口喊道,「我們4個都會死」,但仍不斷催促他加速。

影片中只見儀表板上的時速不斷上升,從60幾公里一路飆到230公里,這時普拉卡什試圖減速,友人卻出言制止,不讓他踩煞車。普拉卡什要求所有人繫好安全帶,並向友人保證,只要路上沒車就會加速,未料發生死亡意外,事發後這段直播畫面也在網路上瘋傳。

An ominous "charo marenge" in the middle of a Facebook Live session featuring four friends engaged in a perilous pursuit of speed formed the prelude to the BMW crash at Sultanpur on the #PurvanchalExpressway last Friday that killed all of them. https://t.co/mCm342z1qp