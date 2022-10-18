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直播大喊「我們都會死」　BMW飆速230狠撞貨車！全車4人拋飛斃命

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起恐怖事故，一輛BMW轎車行駛在高速公路上，車上一行4人前往德里途中在臉書開直播，過程中不斷起鬨要駕駛加速，還有人大喊「我們4個都會死」，沒想到竟一語成讖，整輛車以時速230公里的速度狠狠撞上對向貨車，4人當場傷重身亡。

綜合《新德里電視台》等報導，這起車禍發生於14日，4名男子乘坐一輛BMW轎車，從比哈爾邦前往德里，行駛在速限100公里的北方邦東安遮羅高速公路（Purvanchal Expressway）上時，以230公里高速撞上對向車道一輛貨櫃車，4人瞬間被拋飛，當場死亡，遺體散落周圍，現場血跡斑斑。

▲▼ 印度一輛BMW高速撞上卡車，全車4人慘死。（圖／翻攝自推特）

▲ 印度一輛BMW高速撞上卡車，全車4人慘死。（圖／翻攝自推特）

意外發生前4名死者在車上開直播，由擔任私立醫學院教授的35歲男子普拉卡什（Anand Prakash）負責駕駛。直播過程中可聽見有人慫恿普拉卡什飆到時速300公里，還一度開口喊道，「我們4個都會死」，但仍不斷催促他加速。

影片中只見儀表板上的時速不斷上升，從60幾公里一路飆到230公里，這時普拉卡什試圖減速，友人卻出言制止，不讓他踩煞車。普拉卡什要求所有人繫好安全帶，並向友人保證，只要路上沒車就會加速，未料發生死亡意外，事發後這段直播畫面也在網路上瘋傳。

事故現場可見撞擊力道驚人，轎車完全扭曲變形，引擎和車上4名男子全被拋飛到一段距離以外。貨櫃車駕駛則在事發後逃離現場，警方正依過失致死罪嫌進行追捕。

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