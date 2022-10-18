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他因「辱華」慘被退學　播台灣國歌讓陸生心碎！韓國校方：支持一中

▲▼位於南韓光州的湖南大學。（圖／翻攝自官網）

▲位於南韓光州的湖南大學。（圖／翻攝自官網）

記者羅翊宬／編譯

先前美國知名網路論壇Reddit出現一張來自南韓某大學發出的通知，該張聲明指出某留學生不但在校內播放台灣國歌、還用中國五星旗擦鞋，因此觸怒其他中國籍留學生，最後慘遭校方退學。校方強調，「韓國支持一中原則」。網路上一度謠傳該名留學生為台灣籍，不過經調查後，確認該生來自中國。

根據韓媒《News1》，近來網路上流傳一張南韓光州市湖南大學國際交流處於10月初發出的一張「處分公告」，內容指出一名就讀某系經營學部雙語課程的男性留學生A某10月1日（中國國慶日）晚間10時在宿舍爆發激烈口角衝突，經調查後確認A某於下午4時用手機打開中華民國國旗圖片、同時播放中華民國頌，之後甚至在微信朋友圈公然評論「反華言論」。

　註：湖南大學的「湖南」並非指中國湖南省，而是指南韓的「湖南地方」。湖南地方位於南韓西南部，用來泛稱光州市、全羅南北道一帶，甚至還包括曾隸屬於全羅道的濟州島。

▲▼南韓湖南大學國際交流處發出「退學聲明」。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓湖南大學國際交流處發出「退學聲明」。（圖／翻攝自韓網）

聲明文指出，A某甚至於當晚6時30分故意用中華人民共和國國旗（五星紅旗）擦自己的鞋子，還揚言自己懶得用紙擦拭、強調紙是用來擦他自己身體，所以只能用國旗擦鞋，一系列「反華言論」導致其他中國籍留學生感到強烈不適與憤怒。

湖南大學國際交流處強調決定讓A某退學的理由，「中韓兩國友好建交30餘年，韓國支持一個中國原則。該生一系列反華言行擾亂留學生生活秩序、引起公憤，且多次違反留學生宿舍管理條例。」

不過聲明文瘋傳後，也立刻引來南韓網友的不解，質疑為何湖南大學會特意強調「支持一中」、「韓中建交30周年」。網友留言，「到底是中國的湖南、還是韓國的湖南」、「你確定這是韓國學校發出的通知，而不是中國學校發出的？」、「只因歧視性發言就被退學？」、「不虧是湖南、不虧是全羅道」、「只因罵中國就被退學？如果是罵美國就會拿到A+了吧」、「難道這也算是光州精神嗎？」

▲▼湖南大學專供中國留學生住的宿舍。（圖／達志影像／newscom）

▲湖南大學專供中國留學生住的宿舍。（圖／達志影像／newscom）

在《News1》向湖南大學追問下，才確認該名留學生A某並非來自台灣，而是來自中國，A某從今年9月入學後，在過去40天內因多次發表反華言論而與其他中國留學生起衝突，甚至還曾在宿舍房間內飲酒嘔吐，引起警方多次出動至校園內；而聲明文內之所以強調一中原則，校方解釋內容是中國籍教授擬定的，而此舉是為了撫平其他中國留學生的怒火。

報導補充，A某事後在父母的建議下，由校方引導至仁川國際機場搭機返回中國。根據統計，湖南大學2021學年度的在校生有9088名，其中中國籍留學生占了773名。

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