　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家產學大師獎公布　雲科大邱上嘉首位「人文藝術領域得主」

▲國家產學大師得主。（圖／教育部提供）

▲雲科大教授邱上嘉（右）長期投入古蹟修復工作，榮獲國家產學大師殊榮。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，教育部自107年起舉辦國家產學大師獎，今（18日）公布今年度國家產學大師獎，由國立臺北科技大學教授胡石政、國立雲林科技大學教授邱上嘉獲獎，其中邱上嘉長期投入古蹟維護，也是首位「人文、設計、藝術」領域的得獎者。

國家產學大師獎由國科會、經濟部、產業及全國技專校院推薦「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5大領域的技專校院教師，經產官學界組成的評選小組，選出近10年內在實務應用及專業人才培育上具重要影響及貢獻者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱上嘉長年致力傳統建築設計、古蹟保存與維護研究，推動「傳統匠師」人才復育工作，清查傳統工匠資料，探討工匠核心能力，制訂「傳統技術修復工匠職能基準」，並經勞動部審查通過後正式公告，完成傳統建築工匠技術的國家級規範，對我國文化資產修復人才的培育與傳承貢獻匪淺。

邱上嘉於108年協助文化部規劃成立「文資傳匠工坊」，培育文化資產修復工匠，並結合技職教師深度研習，培訓種籽師資，多元管道推動文化資產保存修復工作，參與產學合作計畫逾1億2千萬，帶動教育部門在技職體系中建立理論與實務銜接的工作。

▲國家產學大師得主。（圖／教育部提供）

▲北科大教授胡石政（左）長期投入產學合作，獲頒國家產學大師殊榮。（圖／教育部提供）

北科大教授胡石政長期投入「潔淨室與高科技廠房設施」，研究自動化運輸設備的污染控制及潔淨室和廠房設施設計，近6年與30家廠商建立產學合作技術聯盟，獲國內外44項專利、發表百篇專業SCI期刊論文，更領導校級「潔淨技術研發中心」。

胡石政近年研究重點聚焦「高階半導體製造微染控制解決方案」，優化半導體製程設備，技術獨步國內外，10年間與臺積電、京鼎精密、華景電通、家登精密等知名廠商長期合作，執行產學合作案138件，計畫經費合計逾億元。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
狂砍22刀殺阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話
7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵
獨／黃義交1998年帶何麗玲拜票　珍貴畫面曝光
LIVE／黃義交家屬含悲認屍　好市多又要換銀行！會員怒喊煩
長榮空姐穿「氣球比基尼」 ！　嫩腰美腿全都露
快訊／好市多卡被搶親！　國泰世華回應
古天樂驚證實「神經全壞死」！　急入院動手術

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝦皮小編忘記切帳號？連環發文「抱怨同事放臭屁」...2.7萬人看傻

「好市多突寄1通知」她氣丟回收　會員賭爛：不尊重主卡人

國家產學大師獎公布　雲科大邱上嘉首位「人文藝術領域得主」

長榮空姐愛心桌曆曝光！攜手知名藝術家　穿氣球比基尼驚豔入鏡

橘色惡魔期中考結束了！全員錄影片中文問候　承諾絕對會再來台灣

網美弄破懶骨頭「保麗龍球狂灑」流入海！遭轟汙染　她嗆2句刪限動

好市多慘了！聯名卡換東家「會員超反彈」　怒喊煩人：不去了

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

蝦皮小編忘記切帳號？連環發文「抱怨同事放臭屁」...2.7萬人看傻

「好市多突寄1通知」她氣丟回收　會員賭爛：不尊重主卡人

國家產學大師獎公布　雲科大邱上嘉首位「人文藝術領域得主」

長榮空姐愛心桌曆曝光！攜手知名藝術家　穿氣球比基尼驚豔入鏡

橘色惡魔期中考結束了！全員錄影片中文問候　承諾絕對會再來台灣

網美弄破懶骨頭「保麗龍球狂灑」流入海！遭轟汙染　她嗆2句刪限動

好市多慘了！聯名卡換東家「會員超反彈」　怒喊煩人：不去了

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

哈日族嗨翻！台銀日元現鈔賣出價探0.2182元3個月新低　買小家電現賺匯差

蝦皮小編忘記切帳號？連環發文「抱怨同事放臭屁」...2.7萬人看傻

台灣女婿AKIRA二度力挺高雄影展　合體楊小黎、9m88

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

色老頭轉世？柯基緊盯「電視辣妹」定格不動　一播廣告秒撇頭走掉

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

生活熱門新聞

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

「WHY AND 1/2」明年結束營業

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

免9千租金！房東只有1要求還給錢

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

今晨16.5℃！恐又有新颱生成變天時間曝

水溝驚現高速流水屍？夾腳拖男躺平滑下山

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

更多熱門

相關新聞

雲科大邱上嘉教授榮獲教育部「國家產學大師獎」

雲科大邱上嘉教授榮獲教育部「國家產學大師獎」

教育部於 10 月 7 日公佈 111 年度國家產學大師獎，雲科大設計學研究所邱上嘉特聘教授榮獲人文、設計、藝術領域的國家產學大師獎，更是該獎項開辦以來，第一位「人文、設計、藝術」領域的獲獎者。

統測檢討　將建題庫邀高職師入闈

統測檢討　將建題庫邀高職師入闈

關鍵字：

國家產學大師邱上嘉胡石政

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「WHY AND 1/2」明年結束營業

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面