國家產學大師獎公布　雲科大邱上嘉首位「人文藝術領域得主」

▲雲科大教授邱上嘉（右）長期投入古蹟修復工作，榮獲國家產學大師殊榮。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，教育部自107年起舉辦國家產學大師獎，今（18日）公布今年度國家產學大師獎，由國立臺北科技大學教授胡石政、國立雲林科技大學教授邱上嘉獲獎，其中邱上嘉長期投入古蹟維護，也是首位「人文、設計、藝術」領域的得獎者。

國家產學大師獎由國科會、經濟部、產業及全國技專校院推薦「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5大領域的技專校院教師，經產官學界組成的評選小組，選出近10年內在實務應用及專業人才培育上具重要影響及貢獻者。

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邱上嘉長年致力傳統建築設計、古蹟保存與維護研究，推動「傳統匠師」人才復育工作，清查傳統工匠資料，探討工匠核心能力，制訂「傳統技術修復工匠職能基準」，並經勞動部審查通過後正式公告，完成傳統建築工匠技術的國家級規範，對我國文化資產修復人才的培育與傳承貢獻匪淺。

邱上嘉於108年協助文化部規劃成立「文資傳匠工坊」，培育文化資產修復工匠，並結合技職教師深度研習，培訓種籽師資，多元管道推動文化資產保存修復工作，參與產學合作計畫逾1億2千萬，帶動教育部門在技職體系中建立理論與實務銜接的工作。

▲北科大教授胡石政（左）長期投入產學合作，獲頒國家產學大師殊榮。（圖／教育部提供）

北科大教授胡石政長期投入「潔淨室與高科技廠房設施」，研究自動化運輸設備的污染控制及潔淨室和廠房設施設計，近6年與30家廠商建立產學合作技術聯盟，獲國內外44項專利、發表百篇專業SCI期刊論文，更領導校級「潔淨技術研發中心」。

胡石政近年研究重點聚焦「高階半導體製造微染控制解決方案」，優化半導體製程設備，技術獨步國內外，10年間與臺積電、京鼎精密、華景電通、家登精密等知名廠商長期合作，執行產學合作案138件，計畫經費合計逾億元。