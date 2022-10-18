侯家軍要求負責　戴瑋姍嗆推責任：林佳龍只是一般市民

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／林佳龍競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對「侯家軍」新北市議員參選人戴湘儀、吳訓孝、呂家愷等人，發文批評民進黨新北市長參選人林佳龍在尼莎颱風豪大雨期間「人到底去哪？」民進黨18日透過臉書反酸，「恩恩爸」找新北市長侯友宜快半年都找不到，現在有臉發文協尋林佳龍？民進黨新北市議員戴瑋姍則批評，「侯家軍」想把責任推給只是一般市民的林佳龍。

民進黨今天透過臉書發文稱，上周末尼莎颱風為新北市來豪雨災情，勘災、救災理應是侯友宜的責任，國民黨竟還為了政治利益，聯合發文要求林佳龍出面救災，不禁讓市民懷疑，新北市長究竟是誰？恩恩爸找侯市長快半年都找不到，國民黨有臉發文協尋林佳龍？

民進黨表示，恩恩離開已經快半年了，但侯友宜至今仍未正面回應恩恩爸的訴求，悲傷的恩恩爸昨晚發文感嘆，為何想知道81分鐘救護車的真相這麼難？當初說願意扛責的侯友宜在哪裡？請大家一起協尋6月21日公開說要負起責任的侯友宜「市長」，從恩恩事件、樹林保安市場淹水到國民黨議員參選人發文攻擊林佳龍，都可以看出只想攬功，卻不願負責的侯友宜，絕非是一位合格的新北市長。

此外，戴瑋姍也表示，侯友宜嘴說好好做事，心裡卻想2024，周日新北因豪雨災情嚴重，侯卻為了2024鋪路，不顧災情跑去新竹助選，斥資1億改建的樹林保安市場12天就淹水，更離譜的是，「侯家軍」議員參選人還想把責任推給只是一般市民的林佳龍，「請問林佳龍已經當選市長了嗎？他有權力要求新北市府局處各單位？侯家軍們，你們該找的是你們的奶爸，希望你們入議會當禁衛軍的侯友宜市長呀！侯友宜市長已經消失很久了，一起幫忙找找好嗎？」