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勘災是作秀？　陳時中反駁柯文哲：扭曲施政透明度不好

記者呂晏慈／台北報導

台北市週末暴雨水淹各地，市長柯文哲原在台中輔選，遭罵翻才於晚間趕回台北勘災，柯17日自稱視察是「作秀」、「出來給大家看一看」，只是「作秀的說明」；對此，民進黨台北市長參選人陳時中18日上午受訪反駁，跟市民說明也是「秀」的一環，施政透明度很重要，把這扭曲成一種「秀」是不好的。

陳時中今天上午赴松江市場掃街拜票前受訪說，這兩天當然有災情的傳出，他還是覺得，中央有災害應變中心，地方也有災害應變中心，是一個「指揮調度的大腦」，有長官在決定事情會比較快速，此外，蔣萬安在行程中去的比較晚，「我沒有辦法再評論這個事情」。

另對於勘災時拋出政策牛肉，陳時中表示，勘災時有專業及地方需要兩方面，專業方面他有與土木技師、水土保持相關專家去看，希望能夠得到專業意見，對地方的災情能夠了解，另外的是地方意見，這方面來的比較多的是里長，里長站在第一線、還要通知里民、向政府通報，然而其相對缺乏裝備，政府應該給予支持才對，未來會研議保障其人身安全、給予緊急災害處理費等。

▲▼陳時中松江市場掃街拜票。（圖／攝影中心攝）

▲陳時中今天上午前往松江市場掃街拜票。（圖／攝影中心攝，下圖同）

媒體追問，柯文哲說勘災是「作秀的說明」，是否也是自打臉？陳時中昨天走訪好幾個地方，會覺得自己是在作秀嗎？陳時中表示，如果對市民要了解，譬如現在接受媒體訪問，也是「秀」的一種，但這是跟市民說明，這是重要的，讓市民了解、資訊透明是一件重要的事情，施政透明度越好，人民當然就會越滿意，把施政透明度扭曲成一種「秀」，其實是不好的。

陳時中並指，昨天早上他有到萬華水門去看時，里長有反應，前天4點就已經關閉水門，卻在4點12分才接到關閉水門的通知，里長希望這方面的溝通能夠更好，相信百齡橋下之所以淹水，一定有一些聯繫上失誤、不清楚的地方。

至於柯文哲評論車子泡在水裡稱「國民必須對自己的行為負責」等語，陳時中表示，還是要有同理心，此外，市府在連絡上面是否有讓人民不清楚的地方，他記得以前關水門都有一個SOP，基本上會透過通知、拖吊把停車場清空來，但前天出現關閉水門卻仍有車子在裡面的狀況，是否符合市府原來訂的SOP？市府有自己檢討的必要吧。

另對於陳時中昨天至萬華勘災時沒有穿著雨鞋，成為網路討論焦點一事，陳時中直言，昨天上午在萬華勘災時沒有下雨，如果沒有下雨卻穿雨鞋，大家也會說在作秀，「平常心啦！大家以前在說穿皮鞋勘災，是說『因為穿了皮鞋不敢撩落』，那我們是什麼地方都會『撩落』，不管今天穿什麼鞋」。

▲▼陳時中松江市場掃街拜票。（圖／攝影中心攝）

▲▼陳時中松江市場掃街拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳時中松江市場掃街拜票。（圖／記者宋良義攝）

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