高雄厲害了！20秒短片看2年　11處社宅動土...托育、養老全解決

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府推出20秒暖心短片，用家庭溫暖呈現社會住宅滿足民眾的居住需求，良好的生活環境及便利的交通，讓市民安心安居，充分落實居住正義。

▲▼高雄社會住宅2年「11處動土」，托育、養老全解決。（圖／高雄市政府提供）

壯闊的海景及矗立港灣邊的大樓，是許多人心中嚮往的住宅首選。高雄市政府為保障青年及弱勢租屋族群居住權，積極與國家住都中心合作，大力推動社宅建設，將社宅目標從原先6,000戶，一路調升到1萬5,000戶總目標，兩年內動土11處基地，其中市府自建3處，包括岡山、大寮及亞洲新灣區各一處，繳出亮眼成績。

在社宅選址規劃上，市府考量整體產業布局，並搭配交通政策興建社會住宅，選擇生活最便利、交通最方便的地點，除了讓年輕人住得安心之外，也能解決日常生活及通等需求。

▲▼高雄社宅包含日托中心、托嬰中心及相關社福機構等設施，可解決年輕人在生活上所碰到托育、養老問題。（圖／高雄市政府提供）

此外，社宅包含日托中心、托嬰中心及相關社福機構等設施，不僅解決年輕人在生活上所碰到托育、養老問題，同時也兼顧生活品質，提供弱勢族群享有市中心便捷完善的居住環境，落實居住正義理念。

高市府對於居住正義採取多元政策方案，除興建社宅外，尚有鼓勵民間空餘屋轉作社宅的社會住宅包租代管計畫，以及減輕青年及弱勢租屋族群的經濟負擔的住宅補貼政策。並滾動檢討住宅政策，評估適宜的社宅興建基地，以多元及永續的原則持續推動社宅，落實保障居住權益，以符社會期待。