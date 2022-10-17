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國泰航空載客量飆一倍！11、12月增加近2千班航班

▲▼香港國泰航空。（圖／路透社）

▲香港國泰航空。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港國泰航空9月載客量年增一倍，達到26.6萬人次，雖然仍只有疫情前的一成左右，但對於未來，國泰航空表示，11月、12月將分別額外加開700航班及1200航班，總共提供超過50萬個機位。

國泰航空9月客運載率年增26.7個百分點至72.5%，運力增加27.8%，但較2019年9月下跌83.8%。今年前9個月，載客量按年急升1.25倍，運力上升6.7%。

載貨量方面，年減20.6%，運力按年減少14%，兩者都較2019年9月減少逾39%。今年前9個月，載貨量按年下跌9.8%，運力減少23.7%。

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

國泰航空提到，9月客、貨運量數據持續反映港府進一步調整旅遊限制，及檢疫要求所帶來的正面影響，「客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，而來港的客運需求亦有改善。」

國泰航空還說，上月平均每天載客人次進一步增加至逾8800人，客運運力約為疫情前的16%水平。至於貨運量放緩趨勢是預期之中，因而削減貨運運力及長途只載貨客機航班，9月的貨運運力約為疫情前的61%。

對於未來，國泰航空指出，將繼續專注盡量增加客運班次，11月及12月分別額外加開接近700班航班及1200班航班，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位，而增加的機位主要涉及日本、倫敦。

國泰航空強調，有信心年底將客運航點，由年初1月時的29個增加一倍的目標可以達成。

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