觀光博覽會「偽出國」　國泰航空推網購快閃店5折起！天天抽機票

▲國泰航空於觀光博覽會推出網購快閃店。（圖／國泰航空提供）

記者李姿慧／台北報導

台北國際觀光博覽會開跑！國泰航空於會場推出「網購快閃店」，即起至8/22展期間，將天天抽出國泰航空台港來回機票，並每日限量推出1美元商品，包括國泰航空月餅禮盒、A321neo模型飛機及超商禮券等。

國泰航空表示，為提供會員享與世界同步購物快感，國泰航空推出網購快閃店，首度將世界好物搬進會場，且還有國泰航空品牌獨家商品、法式質感餐廚、香港城市意象文創小物等，展場限定優惠5折起。

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▲國泰航空於觀光博覽會推出網購快閃店。（圖／國泰航空提供）

此外，凡於現場加入會員就能以1美元換購「統一超商100元虛擬商品卡」，及於現場申辦國泰世華亞洲萬里通聯名卡可享扭蛋抽好禮，有機會將國泰航空機票優惠碼、台灣大車隊搭車金及多款禮品。

國泰航空網購快閃店在開展期間每日13:00、14:00、15:00三個時段，也舉行整點活動，推出全球首賣的「國泰航空商務艙中式餐具組」，每日限量10組。現場更限量推出1美元換購國泰航空雜錦迷你月餅禮盒、國泰航空空中巴士A321neo客機模型活動。此外，今年還推出國泰航空夢想機票活動，限量抽出台港來回機票，邀民眾重燃飛行熱情。