林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

▲林襄近日在路邊抽電子菸被偷拍。（圖／翻攝林襄IG）



網搜小組／劉維榛報導

人紅是非多的啦啦隊女神林襄，繼身材二度發育、半裸照瘋傳，近日被拍到在路邊哈菸，形象瞬間崩塌。時隔多天後，林襄於今（17）日現身回應，「會注意自己的言行舉止，希望大家繼續愛我。」對此，有網友以「林襄值得學習的一件事」為標題發文，認為她靠「2個字」來應對各界酸語，令人感到敬佩。

一名女網友在Dcard上表示，不管林襄抽電子菸也好，或是整奶、裸照事件，「看了都讓人覺得...言行不一，而且很做作，媒體一直報也超煩，很像在炒話題（寫真集）。」

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話鋒一轉，原PO看著林襄越挫越勇的抗壓形象，反讓原PO認為「以前的她或現在的她，蠻值得大家學習的地方，是她都很有自信，不被因為過去的模樣而自卑、難過，因為她就是很有自信。」

正因為人紅是非多，原PO最後也強調，「有自信也不要驕傲，驕傲會壞了自己的純真！」

文章曝光後，底下網友熱議，「我覺得值得學習的是，明明大家都說不喜歡她、覺得她不好看+做作，但她還是可以讓大家把話題聚焦在她身上吧」、「值得敬佩，我覺得大家應該是眼紅，才會一直霸凌她」、「她以前的樣子其實也不算醜，牙齒矯正讓五官變精緻吧」、「自信跟自負只有一線之隔，不過他真的很漂亮」、「說到自信和不怕異樣眼光，首推熊熊，超強大的抗壓」。

▲抽菸遭酸言酸語，林襄表示不委屈。（圖／記者屠惠剛攝）



關於抽菸風波，林襄今天也現身實境節目《請問今晚住誰家》，她露出招牌甜笑並高EQ回應，「會多多注意自己的言行舉止」、「不覺得委屈，粉絲都有私訊關心，希望大家繼續愛我。」

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