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親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月閱讀效果佳」

▲台師大與美國耶魯大學共組跨國研究團隊（圖／記者楊惠琪攝）

▲台師大與美國耶魯大學共組跨國研究團隊（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

一項研究顯示，針對6個月大嬰兒進行親子共讀，將有助於日後的口語詞彙能力，專家建議家長，從嬰兒階段就進行親子共讀。相關研究成果已刊登在高影響力的國際期刊《Brain and Language》以及《PLOS ONE》。

國立臺灣師範大學與美國耶魯大學跨國合作，於2019年組成「大腦發展與學習聯合實驗室」，跨國團隊以台灣嬰兒進行認知神經科學實證研究，研究發現早期推動親子共讀，會提升嬰兒的大腦預測力，有助未來語言發展。校方今（17日）舉行記者會發布研究成果。

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▲台師大與耶魯跨國研究，發現親子共讀有助語言發展。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大與耶魯跨國研究，發現親子共讀有助語言發展。（圖／台灣師範大學提供）

計畫主持人台師大人類發展與家庭學系主任王馨敏說，雖然嬰幼兒在一歲後才會開始說出口語詞彙，但在一歲前已能理解詞彙內容，會有非口語表達的回應與互動，此次研究證實，家長可以從孩子六個月大就開始進行親子共讀，選擇適齡童書，將有助於孩子日後語言發展能力。

共同作者也是聯合實驗室成員的美國國家科學院院士亞斯林（Richard Aslin）表示，研究發現6個月大嬰兒的大腦預測訊號越強，在12個月大以及18個月大的口語詞彙就越多，而親子共讀是強化大腦預測訊號的關鍵。

王馨敏指出，大腦無時無刻都在針對周遭環境進行預測，研究過程讓嬰兒反覆學習「聽到聲音就會看到圖片」的對應關係，再以「功能性近紅外光光譜儀（fNIRS）」收集負責處理視覺訊息的大腦枕葉神經活動，研究顯示，嬰兒大腦能夠預測圖片會緊接著聲音出現，所以即便圖片沒有出現，枕葉也會產生神經活動，即為嬰兒的大腦預測力。

台師大校長吳正己表示，受新冠疫情影響，國際學術合作受到許多阻礙，但台師大的國際合作研究不因疫情而中斷，聯合實驗室將會成為台灣跟全球口語以及閱讀研究連結的核心運作單位。

台師大副校長宋曜廷表示，該項研究未來也將與聯合國教科文組織全球兒童掃盲計畫合作，在北非、南美等低度開發國家進行該地區語言的掃盲計畫，盼能提升國際孩童的語言與閱讀能力。

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